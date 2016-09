Hühnervermieter wollen Kinder begeistern

Von unserem Redaktionsmitglied

Simone Jakob

Neuhofen. Eine Henne mit goldenem Hals flitzt über die Wiese, ein perlgrauer Jung-Hahn pflückt hüpfend die Brennnesseln aus dem Nachbargarten und nebenan steigen Enten schnatternd in ein Wasserbassin. "Ich bin mit Geflügel groß geworden. Schon als Kind habe ich, zum Leidwesen meiner Mutter, alles angeschleppt - vom Huhn über Ziegen bis zum Meerschweinchen", erzählt Patrick Rudi. Mit seinem Mann Markus hat er sich in Neuhofen ein kleines Freizeitparadies mit Hühnern, Enten und Gänsen geschaffen. Aber das Paar möchte sein Hobby mit anderen teilen und vor allem Kindern zeigen, dass die Eier nicht im Supermarkt "wachsen". Deshalb vermieten sie eine kleine Hühnerschar samt Hahn an Kindergärten, Seniorenheime und Privatpersonen, die sich Geflügel zulegen wollen.

Strenge Rangordnung

"Wir haben uns bewusst für Zwerg-Cochins entschieden. Die sind gutmütig und werden recht zahm", erklärt Patrick. Die Zusammenstellung der Reisegruppe richtet sich streng nach der Rangordnung im Hühnerstall. So wissen die Rudis genau, welche Henne mit welcher kann und schicken einen jungen Hahn mit den Damen auf die Reise. "Der freut sich, wenn er mal vier Mädels für sich hat und nicht von den älteren Hähnen verjagt wird", sagt Patrick schmunzelnd und deutet auf einen perlgrauen Kammträger, der in respektvollem Abstand zu seinen älteren Artgenossen vorbei stolziert.

Mit dem Ortswechsel hätten die Zwerghühner keine Probleme: "Sie nehmen ja ihr Wohnmobil mit und wir sorgen dafür, dass sie eine schöne Ecke mit Gras, Erde und Blättern zum Scharren bekommen", sagt Markus und klappt den Deckel eines mobilen Holz-Hühnerhauses auf. Neben Schlafstangen ist darin Platz für Nester aus Stroh. "Wir vermieten unsere Tiere nur hier im Umkreis und schauen regelmäßig, ob es ihnen gut geht", sagen die beiden. Damit die Hühnermieter genau wissen, was sie zu tun haben, geben ihnen die Rudis einen Leitfaden für Tierhalter mit. "Es ist ganz wichtig, die Hühner über Nacht einzusperren, sonst holt sie der Fuchs", erklärt Patrick. Auch Habichte und andere Greifvögel seien für das Federvieh gefährlich. Deshalb dürfen die Tiere auch auf der heimischen Anlage des Kleintierzuchtvereins Neuhofen nur dann auf der nicht mit einem Schutzgitter versehenen Wiese herumspazieren, wenn die Rudis und ihre beiden Hunde Peggy und Emma dabei sind.

Was die Hühner-Halter auf Zeit ebenfalls beschäftigt, ist das Futter: "Einmal am Tag gibt es die vorgesehene Ration, aber natürlich dürfen die Kinder auch ein bisschen was dazugeben. Kartoffeln, Zucchini oder Obst mögen sie gerne", sagt Markus. Besonders beliebt seien auch Spaghetti, "die sehen, wenn man sie mit den Augen eines Huhns betrachtet, ein bisschen aus wie Würmer." Bislang waren die vier Damen und der Junghahn bei einem Kindergarten und in einem Seniorenheim zu Gast. "Da die Zwerg-Cochins gerade in der Mauser sind und nicht viele Eier legen, haben wir den Erzieherinnen Eier von unseren anderen Hühnern mitgegeben, damit die Kinder auch was aus dem Nest holen können", verraten die beiden. Außerdem haben sie Geschichten zum Vorlesen gesammelt. Und eine Bastelanleitung für ein Hahn-Modell gehört ebenfalls zum Miet-Paket.

"Wenn wir Menschen ein bisschen für unsere Tiere begeistern können, sind wir schon zufrieden", sagt das Paar, das seit Jahren nicht in den Urlaub fährt. "Wir lassen unsere Hühner eben nicht gerne alleine. Außerdem ist die Arbeit hier draußen für uns jeden Tag wie Urlaub", sagt Patrick und schneidet ein paar Brennnesseln ab, die seine "rollenden Federbälle" begeistert aufpicken. Für die Küken zerkleinert er die krautige Pflanze im Mixer und mischt sie unter das Futter. Mit der Zeit würden die Tiere und die Stücke immer größer, bis sie die ganzen Brennnesselblätter fressen. "Hühner brauchen viel frisches Grünfutter, wenn sie gesunde Eier legen sollen", sagt Markus. Gentechnisch verändertes Futter würden die Rudis ihren Hühnern nie vorsetzen.

Als die Sonne langsam untergeht, klatscht Patrick in die Hände, die farbenfrohe Hühnerschar setzt sich sofort in Bewegung und rennt mit nickenden Köpfen die Rampe zum Stall hinauf. "Gute Nacht! Schlaft schön", sagt Patrick und schließt sorgfältig die Tür.