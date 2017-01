Bad Bergzabern. Möglicherweise auf der Suche nach seinem kranken Herrchen ist ein Hund allein mit der Bahn von Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) in das benachbarte Winden gefahren. Der Mischling war nach Angaben der Polizei von gestern in der Nacht ausgebüxt und am frühen Morgen in den ersten Regionalzug gesprungen. Ein aufmerksamer Lokführer entdeckte das herrenlose Tier und gab es bei der Polizei ab. Der Besitzer des Hundes - ein Rentner - liegt im Krankenhaus und werde "von seinem vierbeinigen Liebling vermisst", so die Polizei. Zusammen mit seinem Herrchen sei der Hund in der Vergangenheit immer mal wieder auf den Schienen unterwegs gewesen, woran er wohl Gefallen gefunden habe. lrs