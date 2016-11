Alle Bilder anzeigen Gestern im Gerichtssaal: der Angeklagte mit Anwalt Alexander Klein (linkes Bild) und Sennas Mutter, daneben Sachverständiger Peter Haag (rechtes Bild). © Venus Vor dem Landgericht Frankenthal begann heute Prozess gegen einen 32-Jährigen Mann, der während eines Streits mit seiner Lebensgefährtin das gemeinsame Kind aus dem Fenster warf. © Klaus Venus

Frankenthal. Es dauert keine halbe Stunde, da ist der erste Tag der Hauptverhandlung im Mordprozess um die kleine Senna schon vorbei. Der 32-jährige Angeklagte Daniel M. (alle Namen geändert) lässt durch seinen Anwalt Alexander Klein eine knappe Erklärung verlesen. Darin gesteht er: "Ich habe mein kleines, süßes Baby umgebracht". Er bestätigt auch, dass er eine zweite Tochter verletzt habe und schwer an seiner Schuld trage. Die Erklärung schließt mit den Worten: "Ich bitte das Gericht um eine gerechte Strafe für meine schweren Taten". Zu seiner Person oder zur Sache sagt der gelernte Bäcker, der zuletzt bei der BASF arbeitete, nichts.

Es ist das erste Aufeinandertreffen von Daniel M. und seiner früheren Lebensgefährtin Samira L. seit der schrecklichen Nacht vom 14. Mai. Die 20-Jährige ringt um Fassung, als M. den Saal des Frankenthaler Landgerichts betritt. Zum Schutz vor dem guten Dutzend Fotografen und Kameraleuten hat er die Kapuze seines Pullis übergezogen und hält sich einen blauen Schnellhefter vors Gesicht, der das Zittern des Angeklagten nicht verbergen kann. Beide weinen hemmungslos sowohl zur Anklageverlesung als auch zur Erklärung des Angeklagten. M. weicht dem Blick seiner früheren Lebensgefährtin aus, als sie ihn immer wieder fixiert.

Die Anklage gegen M. lautet auf Mord, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme. Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz verliest die Anklageschrift, die den Verlauf des Tatabends detailliert schildert. Danach haben M., seine Gefährtin und die drei Kinder den Abend zusammen mit einem Bekannten in der gemeinsamen Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Frankenthal verbracht. Samira zog sich mit den drei Kindern ins Schlafzimmer zurück, während die zwei Männer im Wohnzimmer blieben. Dort muss es einen Wortwechsel gegeben haben, der die extreme Eifersucht des Angeklagten provoziert hat.

Babymord-Prozess Das Landgericht Frankenthal hat den Mordprozess gegen den 32-jährigen Angeklagten aus Frankenthal auf acht Verhandlungstage angesetzt. Es sei nach der Erklärung des Angeklagten jedoch offen, ob diese acht Tage alle gebraucht werden, sagte Gerichtssprecher Christian Bruns. Es sei beispielsweise unklar, ob damit noch alle Zeugen benötigt würden, die Aussagen zum Tathergang machen sollen. Insgesamt hat das Gericht 27 Zeugen der Anklage, drei sachverständige Gutachter und zehn sachverständige Zeugen geladen.

Stiche in Rücken und Schulter

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft stürmte M. ins Schlafzimmer, griff sich ein Messer aus einer Kommodenschublade, riss seine Partnerin aus dem Schlaf, umklammerte sie von hinten am Hals und stach ihr mehrfach in den Rücken und die Schulter. Der gemeinsame Bekannte eilte nun ebenfalls ins Schlafzimmer und versuchte, M. von seinem Angriff abzuhalten. Auch ihm fügte der Angeklagte Schnittwunden an den Ober- und Unterarmen, am Kopf und an der Brustseite zu. Der Angeklagte habe den Tod des Bekannten billigend in Kauf genommen, wirft ihm die Oberstaatsanwältin vor. Samira nutzte die Ablenkung zur Flucht aus der Wohnung.

Während des Tumultes begann die zwei Monate alte Senna in der Wiege im Schlafzimmer zu schreien. Der Angeklagte habe das Baby aus der Wiege geholt mit den Worten: "Jetzt mache ich den Rest". Er habe das Kind mit der linken Hand und einer ausholenden Bewegung in Tötungsabsicht über den Balkon geworfen. Es sei ihm bewusst gewesen, dass das Baby dies nicht überlebe. "Er sah das Kind für sein Leben als Hindernis und wollte es beseitigen", erläutert Oberstaatsanwältin Brehmeier-Metz. Senna starb an einem Schädel-Hirn-Trauma.

Nachdem auch der Bekannte aus der Wohnung geflüchtet war, habe sich M. verschanzt, seine beiden vier und sechs Jahre alten Kinder als Geiseln genommen und gedroht, sie ebenfalls zu töten. Der sechsjährigen Tochter habe er zweimal in den Bauch gestochen. Wie durch ein Wunder verfehlte das Messer die Bauchschlagader nur knapp. Das Kind wurde durch eine Notoperation gerettet. Auch hier habe er den Tod des Kindes billigend in Kauf genommen, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. M. hatte unter dem Einfluss von Kokain gestanden.

Der Prozessauftakt findet unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die zahlreichen Zuschauer, die in den Sitzungssaal 20 im zweiten Stock des Landgerichts wollen, müssen sich strengen Kontrollen unterziehen. Handys werden konsequent einkassiert, damit niemand Fotos von der Verhandlung schießen kann. Auch potenzielle Wurfgeschosse werden kassiert und in Plastikbeuteln vor dem Saal aufbewahrt.

Auch Samiras Eltern sind gekommen und verfolgen aufgewühlt den Prozessauftakt. "Ich wünsche ihm, dass er genauso leiden muss wie wir", sagt der 48-jährige Vater.

Heiratsantrag aus der Haft heraus

Rechtsanwalt Frank K. Peter, der Samira L. als Nebenklägerin vertritt, hält M.s Geständnis für "inhaltsleer". Er sei zwar aufgelöst gewesen, aber es sei nicht erkennbar, ob der Angeklagte Mitleid oder tatsächliche Reue empfinde. M. habe seiner Mandantin einen Brief aus der Untersuchungshaft geschrieben und ihr einen Heiratsantrag gemacht, bestätigt der Anwalt. Samira habe sich vor der Tat wegen dessen übersteigerter Eifersucht von ihrem Lebensgefährten trennen und aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen wollen. Da er jedoch krankgeschrieben war, habe sie sich nicht getraut, auszuziehen.

Rechtsanwalt Peter zollt auch dem Bekannten des Ex-Paares großen Respekt für seine Courage und das beherzte Eingreifen in der Tatnacht: "Wir können uns nicht vorstellen, was alles passiert wäre, wenn der Bekannte nicht eingegriffen hätte", so der Nebenklagevertreter.