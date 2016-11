„Ich habe nie gewollt, dass so etwas Schreckliches passiert“

Frankenthal. Mord aus niederen Beweggründen oder tragische Folge einer Rangelei? Karim S. aus Speyer muss sich seit gestern wegen einer tödlichen Messerattacke auf Mehmet N., den Freund seiner Schwester, vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten. Er räumt die Tat gleich zu Beginn des ersten Verhandlungstages ein. Der 23-jährige Afghane bedaure das Geschehene sehr und wünsche, er könne es rückgängig machen. So steht es in einer Erklärung, die Anwalt Steffen Lindberg stellvertretend für S. zum Prozessauftakt im Sitzungssaal 1 verliest. Zugleich widerspricht er aber dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, bei der Tat habe es sich um einen sogenannten Ehrenmord gehandelt.

In der von Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz verlesenen Anklageschrift heißt es, Karim S. habe in "völlig übersteigertem Ehrgefühl" auf seinen Kontrahenten Mehmet N. eingestochen - mit der vollen Absicht, ihn zu töten. Er soll wütend gewesen sein, dass N. eine Beziehung mit seiner Schwester hatte - zu einem Zeitpunkt, an dem er noch nicht von seiner Ex-Frau geschieden war. In einem Waldstück am Angelhofer Altrhein zwischen Speyer und Otterstadt habe er ihm demnach am Abend des 22. Juni 2016 zweimal von vorne mit dem Messer in den Hals gestochen. Bei einem der Stiche wurde die linke Halsschlagader durchtrennt. Das Opfer starb sofort.

Kein religiöses Motiv

Ehrenmord-Prozess Das Landgericht Frankenthal hat den Mordprozess gegen den 23-jährigen Angeklagten aus Speyer auf fünf Verhandlungstage angesetzt. Aufgrund der Vielzahl von Zeugen wird davon ausgegangen, dass die fünf Tage trotz der Erklärung des Angeklagten auch benötigt werden. Nächster Termin: Heute, 11 Uhr.

"Das hier ist keine Geschichte aus Tausendundeiner Nacht, wie sie von Staatsanwaltschaft und einigen Zeugen vielleicht dargestellt wird", sagt Steffen Lindberg. "Die Stiche gingen zwar von meinem Mandanten aus, aber er hat nicht aus übersteigertem Ehrgefühl oder irgendeinem religiösen Motiv gehandelt", so der Anwalt. Vielmehr sei die heimliche Beziehung mit der Schwester nur Anlass für ein Streitgespräch gewesen. Das habe sich zu einer tätlichen Auseinandersetzung entwickelt, deren Folge schließlich die tödlichen Stiche waren. "Wir werden sehen, inwiefern wir uns hier an der Grenze des Notwehrrechts bewegen", sagt Lindberg.

Lebenslauf auf Deutsch

In schwarzen Schuhen, schwarzer Hose und einem grau-schwarzen Pullover betritt Karim S. gestern um kurz nach 9 Uhr den Gerichtssaal. Die Kapuze hat er zum Schutz vor den Fotografen vor dem Gesicht zusammengezogen.

Noch bevor sein Verteidiger die Erklärung abgibt, verliest der 23-Jährige die auf mehreren Seiten abgetippte Geschichte seines Lebens. Auf Deutsch. Er berichtet von Schulwechseln in Afghanistan. Von anfangs guten und dann immer schlechteren Noten. Von Gewalt und von Waffen. Von dem Versuch, dennoch auf dem richtigen Weg zu bleiben. Von der Bedrohung durch die Taliban und schließlich von der Flucht nach Deutschland im Sommer 2014. Als er am Abend des 22. Juni angekommen ist, verliert S. die Fassung. Weinend sagt er: "Ich habe nie gewollt, dass so etwas Schreckliches passiert. Ich hatte andere Ziele. Wollte mir ein Leben aufbauen." Er leide nicht, weil er im Gefängnis sitze, sondern, weil wegen ihm jemand sein Leben verloren habe, sind seine abschließenden Worte.

Die Vorgeschichte, die schließlich zur Tat geführt haben soll, fügt sich durch die Erklärung des Angeklagten und die Befragung der ersten Zeugen langsam zu einem Ganzen zusammen. Karim S. habe das spätere Opfer in einem Speyerer Fitnesscenter kennengelernt. Mehmet N. habe dem Angeklagten ein Bild von seiner in Trennung lebenden Frau Tamina gezeigt. Diese habe Karim S. wenig später über Facebook kennengelernt. Die beiden verabredeten sich. Bei dem Treffen küssten sie sich auch. Dem Angeklagten sei erst bewusstgeworden, dass es sich um die Frau von N. handelt, als sie ihn darauf ansprach. Daraufhin habe er den Kontakt abgebrochen. Erzählt habe er Mehmet N. nichts davon.

Verhältnis zugegeben

Einige Wochen später habe Tamina sich wieder bei Karim S. gemeldet. Sie erzählte ihm, dass Mehmet N. eine Beziehung mit seiner Schwester begonnen habe. Der Angeklagte soll sich mit N. verabredet haben, um ihn darauf anzusprechen. Er steckte ein Messer ein, da er Angst gehabt habe, der Streit könne eskalieren. Bei dem Gespräch soll Mehmet N. eingeräumt haben, sich mit der Schwester zu treffen. Im Gegenzug erfuhr er vom Kontakt Karims mit Tamina. Beide fühlten sich hintergangen. Beleidigten sich. Karim S. zog das Messer. Es kam zum Gerangel. N. soll sich auf ihn gestürzt haben. Und Karim S. stach zu.