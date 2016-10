Idee muss sich freischwimmen

Rhein-Neckar. Eine Zeitungsnotiz gab vor elf Jahren den Anstoß - Manfred Lautenschläger las von 360 Menschen, die allein in einem Halbjahr in Deutschland ertrunken waren. "Da muss man doch etwas machen", ging dem Mäzen und MLP-Gründer durch den Kopf. Er "machte". Nun, zehn Jahre später, haben dank des finanziellen Engagements seiner Stiftung, der Fachkompetenz des Instituts für Sport in Heidelberg und des Engagements vieler Studenten über 5000 Kinder in Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe mit dem Programm "Schwimmfix" gelernt, sich sicher im Wasser zu bewegen. Für Lautenschläger ist nun Zeit, das "Baby" alleine weiterschwimmen zu lassen.

Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Idee sich freischwimmen kann: Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat "Schwimmfix" im vergangenen Herbst dauerhaft ins offizielle Lehrer-Fortbildungsprogramm aufgenommen. "Seit Februar haben bereits 72 Lehrer in drei Lehrgängen das Programm absolviert", sagt Volker Schebesta, Staatssekretär im baden-württembergischen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Die nächsten drei Lehrgänge - sie finden statt am Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden Württemberg (LIS). Dort, in Ludwigsburg, habe sich auch bereits eine sehr vorbildliche Kooperation zwischen Kommune, Schulen und Schwimmverein gegründet, erzählt Schebesta: In Zusammenarbeit mit dem LIS werde "Schwimmfix" an 15 Grundschulen umgesetzt.

Nicht ins kalte Wasser geworfen

„Schwimmfix“ Als Manfred Lautenschläger 2005 in der Zeitung las, dass in Deutschland in einem Halbjahr 360 Menschen ertrunken waren, wollte er etwas unternehmen. Mit der finanziellen Unterstützung seiner Stiftung erarbeitete Klaus Reischle am Sportinstitut der Universität Heidelberg das Schwimm-Lern-Programm "Schwimmfix". Das Programm wurde seither in Grundschulen in Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim eingeführt und hat damit mehr als 5000 Kinder erreicht. Nun zieht sich die Stiftung zurück.

Zu Beginn des Projekts konnten laut einer Untersuchung des Instituts für Sport 67 Prozent der Heidelberger Erstklässler in der Unistadt gar nicht beziehungsweise nicht sicher schwimmen. Bei den Zweitklässlern waren es noch 53 Prozent, bei den Drittklässlern 41 Prozent. Heute, zehn Jahre später, konnte die Quote auf neun bis 15 Prozent heruntergedrückt werden, berichtet Klaus Reischle vom Erfolg.

Der frühere Mitarbeiter des Instituts für Sport hat das "Schwimmfix"-Programm erarbeitet. Am Institut wurden Studenten als Schwimmtrainer ausgebildet und an die Schulen vermittelt. Davon haben alle profitiert: Die Schulen bekamen motivierte Experten, die Studierenden Unterrichtspraxis - und die Kinder lernten in zehn bis zwölf Unterrichtseinheiten schwimmen.

Ins "kalte Wasser" geworfen wurde bei "Schwimmfix" niemand - aber das nasse Element war vielen nicht geheuer: "Wir haben Berichte von Schulen, wo es drei Schulstunden gedauert hat, bis die Kinder knietief ins Wasser gestiegen sind", erzählt Reischle.

Die Gründe sind vielseitig und können kulturell bedingt sein - etwa bei Migrantenkindern. Aber auch das geänderte Freizeitverhalten wird als Grund dafür betrachtet, dass Kinder nicht mehr so selbstverständlich schwimmen lernen wie früher: "Statt der Hallenbäder mit langen, geraden Becken gibt es heute immer mehr Spaßbäder, in denen man immer weniger schwimmt", erklärt der Staatssekretär. Vom Spaß ganz abgesehen, bringe Schwimmen Erfolgserlebnisse, gebe Sicherheit und sei Basis für aktiven Urlaub, nennt Reischle positive Aspekte des Schwimmens, das Schebesta als "Kulturtechnik" bezeichnet.

Ein Lehrer mit 24 Kindern im Schwimmunterricht - da sei kein effektiver Schwimmunterricht zu leisten. Die Empfehlung der "Schwimmfix"-Erfinder lautet daher: In der zweiten Klasse sollten die Nichtschwimmer daher jeweils in Sechser-Unterrichtsgruppen trainiert werden - während die, die schon schwimmen können, anderen Sportunterricht bekommen.

Mäzen Manfred Lautenschläger hofft nun, dass "Schwimmfix" weiter erfolgreich an den Schulen läuft". Ihm selbst habe gerade dieses Projekt "immer eine riesige Freude bereitet": "Ich habe Berge von selbstgemalten Kinderbildern daheim, die mir als Dankeschön für die Schwimmkurse geschickt wurden", erzählt der Vater von fünf Kindern schmunzelnd.

Das stolze Lächeln der Grundschüler, die bei den "Schwimmfix"-Treffen "Onkel Klaus und Onkel Manfred" vorgeführt haben, wie toll sie schwimmen können, sei ebenfalls unvergesslich.