Im großen Stil abkassiert

Frankenthal. Glänzende Gewinne mit den Schulden anderer Leute sollen vier Männer gemacht haben, die sich seit gestern wegen Betrugs vor dem Landgericht Frankenthal verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Ex-Geschäftsführer von zwei Inkassounternehmen aus Ludwigshafen zusätzlich zu den realen Forderungen massenhaft Zusatzkosten und Gebühren eingetrieben haben, die gar nicht angefallen sind. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatten sie laut Staatsanwaltschaft mit Hilfe der beiden ebenfalls angeklagten Rechtsanwälte Mahnungen mit dem Kanzlei-Briefkopf verschickt. So sei der Eindruck erweckt worden, ein Anwalt befasse sich mit dem Fall und eine gerichtliche Zwangsvollstreckung drohe. Laut Anklage ist dadurch von Juni 2009 bis Mai 2011 ein Schaden von etwa 2,3 Millionen Euro entstanden.

Raffiniertes Geschäftsmodell

Rund eineinhalb Stunden benötigen die Staatsanwälte Martin Baum und Kai Ankenbrand, um die umfangreiche Anklageschrift zu verlesen. Sie gehen von gewerbsmäßigem Betrug aus, dem ein raffiniertes Geschäftsmodell zugrunde liegt. Als "Gesellschaft für Forderungsmanagement" mit den wohlklingenden Namen "Condor" und "Fokus" hätten die beiden Firmen für andere Betriebe Außenstände eingetrieben. Dazu seien Mahnbescheide verschickt worden, denen mittels eigens entworfener Software Verzugszinsen in Höhe von zwölf Prozent der Hauptforderung sowie Inkassogebühren hinzugefügt worden seien, die Thomas N. und Heinrich W. (alle Namen geändert) in die eigene Tasche gesteckt haben sollen.

Inkassounternehmen Inkassounternehmen betreiben den geschäftsmäßigen Einzug fremder Forderungen. Als Rechtsdienstleister unterstützen sie Handwerk, Handel, Dienstleistungswirtschaft und öffentliche Auftraggeber beim Management des gesamten Lebenszyklus einer Forderung - vom Angebot über die Rechnungslegung bis hin zu Mahnverfahren und Vollstreckung. So können Gläubiger effizienter und schneller an ihr Geld gelangen. Diese "gewerbsmäßige Einziehung von Forderungen" soll auch kleine Betriebe davor schützen, selbst zum Schuldner zu werden.

Als Diplom-Informatiker hatte Thomas N. nach eigener Aussage bereits eine Inkasso-Software für eine internationale Spedition sowie ein Vertriebssystem für Tetra Pak entwickelt. Im Plauderton erzählt der Mann im dunklen Anzug außerdem davon, dass er den parlamentarischen Untersuchungsausschuss beim Hamburger Polizei-Skandal mit einer Software unterstützt und sein Studium der praktischen Informatik und künstlichen Intelligenz mit Note 1,2 abgeschlossen habe.

"Reagierte ein Schuldner nicht, schickte das PC-Mahnsystem das Schreiben eines Anwalts hinterher, der von Fokus oder Condor angeblich mit der Vollstreckung beauftragt worden war", zitiert Baum aus der Anklage. Tatsächlich zierte das Schreiben lediglich der Briefkopf einer Anwaltskanzlei sowie die eingescannte Unterschrift des Juristen. "Dafür haben die beiden Anwälte pro Fall eine Pauschale bekommen", so Baum. Die Schuldner wiederum dachten, dass nun die Zwangsvollstreckung unmittelbar bevorstehe und ihnen bei Nicht-Zahlung wesentlich höhere Kosten ins Haus stünden. Die 39 Euro zusätzliche Anwaltskosten seien den meisten gar nicht weiter aufgefallen. "Diese Schreiben sind massenhaft versandt worden", so Ankenbrand. Im Namen des angeklagten Anwalts Jens E. seien rund 127 000 solcher Mahnungen versendet worden, Michael R. hatte 143 000 "Einziehungsschreiben" in Umlauf gebracht.

Da nicht alle Schuldner auf die Schreiben reagierten, liege der tatsächlich entstandene Schaden deutlich unter den angestrebten Erträgen. So hatte Thomas N. mit etwa 8,5 Millionen Euro gerechnet und 1,2 Millionen Euro kassiert, während sein mutmaßlicher Komplize 7,6 Millionen einstreichen wollte und mit einem Gewinn von 878 000 Euro nach Hause ging. An den Anwalt Michael R. seien etwa 130 000 Euro geflossen und Jens E. habe knapp 15 000 Euro eingenommen.

Um es den Schuldnern einfach zu machen, boten Condor und Fokus sogar Ratenzahlungen an. Die vorgefertigten Antwortformulare enthielten allerdings die Klausel, dass der Kunde den Gesamtbetrag akzeptiert. "Die angeblichen Gebühren waren darin zwar enthalten, aber nicht eigens aufgeführt", deckt Baum eine weitere Komponente des Geschäftsmodells auf.

Termine bis Dezember

"Das sind äußerst komplexe Vorgänge", betont der Vorsitzende Karsten Sauermilch und ermuntert die Angeklagten, sich zur Sache zu äußern, nachdem eine mögliche Verständigung zwischen den Parteien bereits im Juni gescheitert war. Möglicherweise wolle man das am 10. Oktober, dem nächsten Verhandlungstag, tun. Bis Dezember hat die Zweite Große Strafkammer 15 Verhandlungstermine angesetzt.