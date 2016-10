Im Rollstuhl Gassi gehen

Ein Rollstuhl unterstützt den Chihuahua beim Laufen. Tierorthopäde Dieter Pfaff verhilft Hunden - und auch Katzen - mit verschiedenen Hilfsmitteln zu neuer Beweglichkeit. © Pfaff

Frankenthal. Fox ist zwölf, wiegt neun Kilogramm und sitzt im Rollstuhl. Wobei "sitzt" es nicht ganz trifft: Der Foxterrier-Mischling läuft auf seinen Vorderpfoten, die Hinterläufe sind dagegen hochgeschnallt. Der Hund leidet an Degenerativer Myelopathie, einer fortschreitenden Zerstörung des Rückenmarks. "Die Krankheit ist unheilbar", erläutert Dieter Pfaff, der als Tierorthopäde in Frankenthal praktiziert. "Die Muskeln bilden sich schubweise zurück." Der Rollstuhl, den Pfaff dem Foxterrier verordnet hat, soll ihm das Leben so angenehm wie möglich machen.

"Am Anfang wusste er gar nichts damit anzufangen", erläutert seine Halterin Verena Butry. "Als wir ihm die Räder das erste Mal umgeschnallt haben, hat er mich angeguckt, als wollte er fragen: Und jetzt?" Daraufhin hat sein Frauchen mit ihm geübt: "Für seinen Ball tut er alles", erklärt Butry. "Um den zu holen, geht er sogar ins Wasser, obwohl er das eigentlich nicht so mag. Also bin ich mit Fox auf die Wiese gegangen und habe so lange den Ball geworfen, bis Fox den Rollstuhl vergessen hat." Heute ignoriert der Hund seinen Rollstuhl weitgehend: "Beim Gassi gehen und Spielen merkt er ihn gar nicht mehr. Nur wenn er sich auf die Seite legen will, dann muss ich den Rolli abschnallen", erklärt Butry. "Hunde fordern das Hilfsmittel sogar", erläutert Pfaff. "Beispielsweise wenn der Hund morgens gleich nach dem Aufwachen zu seinem Rolli geht. Daran sieht man: Es hat eine positive Verknüpfung stattgefunden. Das Tier nimmt sein Hilfsmittel an."

"Katzen sind eigen"

Durch seinen eigenen Hund ist Pfaff auf die Idee gekommen, sich auf die Behandlung von Tieren zu konzentrieren. "Mein Kleiner war an der Pfote verletzt, da war es für mich als gelernten Orthopädietechnikermeister naheliegend, ihm ein Hilfsmittel zu geben." Ansonsten gehe es für einen Tierorthopäden um die gleichen Krankheitsbilder wie beim Menschen, erläutert Pfaff: "Knochenbruch, Arthrose, Bänderriss, neurologische Ausfälle". In der Regel seien Hunde im Vergleich zu Katzen die kooperativeren Patienten: "Auf hundert Hunderollis kommt ein Katzenrolli", schätzt Pfaff. Viele seien zu wild für die Behandlung oder würden sie ablehnen. "Katzen sind eigen", resümiert Pfaff. "Hunde verstehen die Maßnahme, sobald sie ein angenehmes Ergebnis merken."

Generell würden orthopädische Hilfsmittel viele Operationen überflüssig machen: "Man kann mit Orthopädie-Technik wahnsinnig viel machen. Aber viele Tierärzte kennen sich in diesem Bereich zu wenig aus - und es wird auf Teufel komm raus operiert." Im Fall des Foxterriers aus Worms mit seinem speziellen Krankheitsbild können Operationen ohnehin nicht helfen.

Auch bei einem anderen Beispiel sei eine Operation nicht angezeigt: "Der typische Fall: Eine Katze rennt über die Straße und wird von der Seite angefahren. Dabei wird oft der sogenannte Nervus Radialis verletzt, beim Menschen bekannt als der Speichennerv", sagt Pfaff. "Meist verkürzen sich daraufhin die Beugesehnen. Die Pfote krümmt sich dadurch, so dass das Tier am Ende mit der Oberseite der Pfote auf dem Boden steht. Es kommt zu einer extrem schädlichen Fehlhaltung, der Pfotenrücken schleift sich wund und entzündet sich", erklärt Pfaff.

"Oft raten Tierärzte, das ganze Bein zu amputieren." Folgeerkrankungen sind programmiert: "Auf den Vorderläufen lastet 60 Prozent des Körpergewichtes. Weil der verbleibende Vorderlauf dafür nicht gemacht ist, überdehnen sich die Bänder, es kommt zu Arthrosen und Verspannungen über den gesamten Körper", sagt Pfaff. Mit dem richtigen Hilfsmittel könne man ohne Operation deutlich mehr Lebensqualität und Selbstständigkeit wiedergeben, schonender und übrigens auch kostengünstiger behandeln, ist Pfaff überzeugt.

Angesichts seiner schweren Erkrankung geht es Fox richtig gut. "Wir gehen auf Feldwegen spazieren, auf Wiesen - oder im Garten", sagt Verena Butry.