Im Wahn zugestochen?

Dossenheim/Heidelberg. Mal soll sie vom Fenster aus eine Flasche und einen Apfel auf Radfahrer und Fußgänger geworfen haben, die vor ihrem Haus vorbeikamen. Dann wieder habe die heute 32-Jährige völlig unvermittelt Passanten mit der Faust attackiert: Die Frau, die am 5. Juli vergangenen Jahres in einem Dossenheimer Supermarkt ein sechsjähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt haben soll, ist offenbar schon vor dieser Tat mehrfach aufgefallen. Seit gestern steht sie - auch deshalb - vor dem Heidelberger Landgericht.

Der Prozess findet seit dem Verlesen der Anklage unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Drei Prozesstage sind anberaumt, an denen unter anderem neun Zeugen und zwei Sachverständige gehört werden sollen. Das bleiche Gesicht verbirgt die zierliche Frau hinter einem Aktenordner, als sie in den Gerichtssaal geführt wird. Sie trägt, wie ein Kostüm, ein schwarzkariertes, rustikales Flanellhemd sowie eine dunkle Schirmmütze und schaut versteinert auf den Tisch vor sich. Als ihr die Handschellen abgenommen werden, zieht sie die Verkleidung aus. Ihr gegenüber sitzt die Mutter des Mädchens, sichtlich mitgenommen. Sie war an jenem Abend nicht dabei, das Kind besuchte seine Tante. Beide waren gegen 19.45 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt, als die Sechsjährige plötzlich rücklings von einem Messer getroffen wurde. Laut Anklage hatte die 32-Jährige das Gemüsemesser aus dem Supermarkt-Sortiment genommen, dem Kind unterhalb des Nackens in den Körper gerammt und dort stecken lassen. Die neun Zentimeter lange Klinge traf auch einen Lungenflügel.

Auf Polizei und Rettung gewartet

Paranoide Schizophrenie Schizophrenie ist eine tiefgreifende psychische Erkrankung. Sie wird begleitet von Veränderungen der Wahrnehmung und des Verhaltens. Der Begriff bedeutet auf Griechisch "gespaltene Seele". Etwa die Hälfte der Schizophrenie-Patienten entwickeln - meist im mittleren Lebensalter - eine paranoide Form mit Wahnvorstellungen. 800 000 Menschen in Deutschlandleiden an Schizophrenie.

Dann soll die Dossenheimerin weggerannt sein. Am Infopunkt gegenüber des Eingangs wartete sie, bis die Polizei und die Rettungswagen kamen. In einer schnellen Operation wurde das Leben des Mädchens gerettet. Es leide noch heute unter den Folgen des Angriffs - körperlich und seelisch, ist aus seinem Umfeld zu hören. Die Angeklagte lebt seit jenem Abend des 5. Juli in einer Psychiatrischen Klinik. Richter, Staatsanwaltschaft und Gutachter sollen an den kommenden Verhandlungstagen beurteilen, ob sie bei der Messerattacke möglicherweise schuldunfähig war - und vermutlich Sicherungsverwahrung beantragen.

An der Seite ihrer Verteidigerin Britta Albiez hört die Frau zu, wie Staatsanwältin Kerstin Andersson sieben Anklagepunkte verliest. Im März 2015 - also 16 Monate vor dem Vorfall im Dossenheimer Supermarkt - soll es den ersten Vorfall gegeben haben: Morgens um 8 Uhr flog eine Flasche knapp an einem Radler vorbei, der das Wohnhaus passierte, in dem die Angeklagte in Dossenheim lebte. Nach der Flasche soll ein Apfel aus dem Fenster geworfen worden sein, und zwar gezielt in Richtung einer Fußgängerin, die glücklicherweise nicht getroffen wurde.

Unbekannte Frauen geschlagen

Einen Monat später, im April 2015, berichtete eine Zeugin, dass die Angeklagte abends eine vorbeifahrende Radlerin verfolgt und durch Festhalten am Fahrradkorb zum Sturz gebracht habe.

Im November 2015 ein weiterer Zwischenfall: Die heute 32-Jährige soll auf eine Frau losgegangen sein und ihr in die Hand gebissen haben. Im Mai 2016 - gut zwei Monate vor der Attacke im Supermarkt - sei die unter Wahnvorstellungen leidende Frau gemeinsam mit zwei ihr nicht bekannten Frauen aus der OEG gestiegen. Völlig unvermittelt habe sie einer von beiden einen derart kräftigen Schlag aufs Ohr gegeben, dass das Opfer unter einer Schwellung und Rötung litt.

Am 20. Juni schließlich, also gut zwei Wochen vor dem Messerangriff, soll die Dossenheimerin eine Nachbarin drei Stufen des Hauseingangs heruntergeschubst und sie gegen eine Hauswand gedrückt haben. Das Opfer litt unter Prellungen und einer Schürfwunde. Zwei Tage später soll die Angeklagte dann mit einem Taschenschirm auf eine fremde Person losgegangen sein.