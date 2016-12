„In seiner Brust steckte ein Messer“

Alle Bilder anzeigen Das Landgericht Frankenthal verhandelt den tödlichen Streit. © Venus Das Landgericht Frankenthal verhandelt den tödlichen Streit. © Venus

Frankenthal. Der junge Mann auf der Anklagebank hält den Blick gesenkt, als Zeugen vor dem Landgericht Frankenthal berichten, was sich bei einer eritreischen Tauffeier auf der Ludwigshafener Pfingstweide ereignet hat. In jener Juni-Nacht, so die Überzeugung der Staatsanwaltschaft, soll der 19-jährige Caven B. aus Eritrea (alle Namen geändert) im Streit einen Landsmann mit neun Messerstichen attackiert und tödlich verletzt haben. Deshalb muss sich der Asylbewerber wegen Totschlags verantworten. Er selbst möchte zu den Vorwürfen nichts sagen - noch nicht, wie sein Verteidiger Sebastian Göthlich erklärt.

"Ich habe gesehen, wie ein Messer in seiner Brust steckte, da bin ich weggerannt, ich war schockiert", berichtet der Gastgeber der Feierlichkeiten im Zeugenstand. Seine Stimme bebt, als der Dolmetscher seine Aussage Wort für Wort übersetzt und immer wieder nachhakt. An dem Abend seien mehr als 40 Gäste im Gemeinschaftshaus zusammengekommen, um die Taufe seines Kindes zu feiern. Viele Gäste kannten sich aus einer Flüchtlingsunterkunft in Ludwigshafen. "Ich musste darauf achten, dass es nicht zu laut wird, das war die Bedingung der Vermieterin. Deshalb bin ich immer wieder vor den Saal gegangen." Gegen fünf Uhr morgens habe er laute Stimmen gehört: "Ich sah, wie die beiden draußen auf dem Fußweg aufeinander losgegangen sind. Sie hingen aneinander und kämpften, ich habe sie getrennt und da hat Taye geschrien ,Ich bin verletzt, ich bin verletzt! Hol' die Polizei", erzählt er. Er sei in den Saal gerannt und habe Caven B. mitgenommen. Das Opfer sei zu Boden gegangen und liegengeblieben. Später, als die Rettungskräfte informiert waren, habe er den 19-Jährigen gefragt, wie es soweit kommen konnte. "Er hat mich dazu gezwungen. Ich habe ihn gewarnt, aber er hat nicht zugehört", sei die Antwort gewesen. Zudem habe er gehört, wie B. zu Taye sagte: "Wie oft habe ich Dir gesagt, dass Du mich in Ruhe lassen sollst". Ein Bekannter erzählte ihm, dass die beiden Männer bereits im Verlauf des Abends heftig gestritten, sich dann aber wieder versöhnt hätten. "Ich dachte, dass es ein normaler Streit zwischen Männern ist, nicht dass sich die beiden umbringen wollen."

Tatwaffe aus der Küche

Die Tatwaffe stamme aus der Küche. "Wir haben Messer mitgebracht, um die Speisen zuzubereiten", erzählt der Gastgeber. Als er den Saal verlässt, will er dem Angeklagten die Hand drücken, was die Vorsitzende Alexandra Ulrich nicht zulässt.

"Caven hat mir am Tatort gesagt, dass Taye ihn fünfmal aufgefordert hat, nach draußen zu gehen und sich mit ihm zu schlagen. Schließlich sei er mitgegangen", berichtet ein anderer Gast. Warum sich die beiden Männer schlagen wollten, kann aber keiner der Zeugen sagen. Als Ulrich wissen möchte, warum Caven B. seine Heimat verlassen hat, wird seine Stimme fest und er hebt den Blick: "Eritrea ist eine Diktatur und ich wollte nicht als Soldat enden wie mein Vater."

Im Alter von 16 Jahren habe er die Schule abbrechen müssen, weil er zum Militär eingezogen wurde. Er versuchte zu fliehen, wurde erwischt, sechs Monate inhaftiert und zur Zwangsarbeit im Hafen geschickt. Dort sei ihm dann die Flucht nach Äthiopien gelungen. Für 2000 Dollar brachten Schleuser ihn über den Sudan und den Tschad nach Libyen. In einem "kleinen Holzpott" sei man nach vier Monaten Flucht über das Mittelmeer geschippert. "Wenn uns die Marine nicht aufgefischt hätte, wären wir nie bis Italien gekommen, sondern einfach im Meer versunken", ist Caven B. sicher. "Ich wollte doch unbedingt nach Deutschland, weil ich hörte, dass Menschenrechte hier geachtet werden", schickt er leise hinterher.

Der Prozess wird am 3. Januar fortgesetzt.