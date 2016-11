„Jeder Tag ist eine Qual“

Bobenheim-Roxheim. Das kleine Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft im Pfalzring 51 ist karg eingerichtet. Ein Regal und ein Fernseher stehen links an der Wand. Ein Bett und eine Kochecke gegenüber. Durch eine halb geöffnete Tür erhascht der Besucher einen Blick in das winzige Badezimmer. Seit einem Jahr wohnen Khaled Amin (36, Nachname geändert) und seine Frau Rudaina (32) mit den Kindern Jolanar (6) und Mohammad (4) hier. Viel haben sie nicht, aber sie sind in Sicherheit. Weg vom Krieg und der Zerstörung in ihrer Heimat Syrien.

Khaled und Rudaina sind freundlich und reserviert. Die Kinder sind aus der Schule und dem Kindergarten zurück und tollen herum. An der Zimmerdecke hängen bunte Monde und Sterne, die sie aus Papier gebastelt haben. Auf den ersten Blick sieht man eine glückliche Familie. Die Wahrheit aber liegt in den traurigen Augen Rudainas. In ihnen spiegeln sich Kummer und Leid. Frieden haben die Amins noch nicht gefunden. Denn die jüngste Tochter Rinad ist 2800 Kilometer entfernt. Im Libanon. Zurückgelassen auf der Flucht.

Alles verloren

Während Khaled die Geschichte erzählt, schweigt die 32-jährige Mutter. Ihr Blick geht ins Leere. Als wäre sie in Gedanken wieder bei dem Tag vor gut einem Jahr. Dem Tag, an dem sie die Entscheidung treffen musste. "Wir haben das Grauen des Krieges vor unserer Tür erlebt", berichtet Khaled, der damals als Arzt in der Rebellenhochburg Homs im Westen Syriens arbeitet. Als die Armee des Machthabers Baschar al-Assad beginnt, die Stadt zu bombardieren, lassen die Amins alles zurück. "Nur so konnten wir unser Leben retten." Über Damaskus gelangen sie in den Libanon. Dort mieten sie eine Wohnung. Rudaina wird schwanger und bringt Rinad zur Welt. "Wir versuchten, uns ein Leben aufzubauen, scheiterten aber", so Khaled.

Der Assad-Kritiker fühlt sich im Libanon nicht sicher. Die Arme des Regimes reichen auch dorthin. Der 36-Jährige fürchtet die Festnahme und Auslieferung. Die Flucht nach Europa scheint die einzige Lösung. Der Traum von Europa bedeutet aber, dass die Jüngste zurückbleiben muss. Sie hat keinen Pass. Eine syrische Botschaft kann der Vater als Regime-Kritiker nicht betreten. Die Familie steht vor einer Zerreißprobe.

"Ich habe die Idee sofort ausgeschlagen". Erstmals ergreift die Mutter das Wort. Ihre Stimme ist fest, auch wenn es ihr sichtlich schwer fällt, über das Geschehene zu sprechen. "Ich habe Rinad damals noch gestillt, das war ausgeschlossen." Doch die Amins haben keine Wahl. In dem Wissen, dass in Deutschland ein rascher Familiennachzug möglich ist, willigt Rudaina schweren Herzens ein. Das zehn Monate alte Mädchen bleibt bei den Großeltern zurück. "Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens", sagt sie.

Schockierender Bescheid

Nach einer gefährlichen Reise über die Balkanroute kommt die Familie im Oktober 2015 in Deutschland an. Doch endlich am Ziel, läuft alles anders als gedacht. Die bürokratischen Mühlen mahlen langsam. Bis die Amins ihre Anhörung haben, vergehen neun Monate. Eine Zeit, die vor allem die junge Mutter schwer mitnimmt. "So viel Zeit, und wir können nichts tun, außer zu warten", sagt sie. "Und meine kleine Tochter lebt in einem winzigen Zimmer mit meinen Eltern. In schlimmen Verhältnissen."

Im August 2016 hat die Familie endlich ihre Anhörung. Es dauert weitere zwei Monate, bis der Bescheid kommt. Und mit ihm der Schock: Die Amins erhalten nur subsidiären Schutz. Sie dürfen vorerst nur ein Jahr in Deutschland bleiben. Und sie dürfen keine Familienmitglieder nachholen.

Für Rudaina ist das zu viel. In ihrer Verzweiflung und Wut über die Behörden beschließt sie, nichts mehr zu essen. Um für ihre anderen beiden Kinder stark zu sein, fehlt ihr die Kraft. "Es war furchtbar mit anzusehen", erinnert sich Iris Strache, Leiterin der Unterkunft in Bobenheim-Roxheim. "Sie war blass. Man musste sich Sorgen machen." Strache erzählt Natice Orhan-Daibel, Gründerin der "Mannheimer Bahnhofshelfer", von dem Fall. Ergriffen von Rudainas Schicksal setzt diese alles in Bewegung. "Ich habe Politikern geschrieben, die ich kenne", sagt Orhan-Daibel. Auch die Schauspielerin Ulrike Folkerts macht sie auf die Situation aufmerksam. Treffen werden vereinbart, Gespräche geführt und Mails geschrieben.

Vor einigen Tagen kommt schließlich Bewegung in die Sache. Die Amins haben einen Termin bei der Ausländerbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises. Ihre Situation wird nach Paragraf 22 des Aufenthaltsgesetzes als Härtefall eingestuft. Der Kreis stimmt einem Nachzug der kleinen Rinad zu. Neue Hoffnung kehrt in das Leben der Familie ein.

Doch zunächst heißt es weiter: warten. Die finale Entscheidung liegt bei der deutschen Botschaft im Libanon. Außerdem zeichnen sich weiterhin Probleme bei der Beschaffung eines Passes für Rinad ab. Für die Familie dauert alles viel zu lange. "Wir haben keine Geduld mehr. Jeder Tag ist eine Qual", sagt die Mutter. Über das Handy hat sie täglich Kontakt zu ihrer Tochter. Videoanrufe hat sie aufgegeben. "Ich kann es nicht ertragen. Sie weint jedes Mal, wenn sie mich sieht." Rudaina ist froh, dass ihre Tochter sie überhaupt erkennt. Und dass es ihr gut geht. Im Januar wird das Mädchen zwei Jahre alt. Vielleicht kann sie ihren Geburtstag mit der Familie in Deutschland feiern.