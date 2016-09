Ludwigshafen. Mit Pfefferspray, das eine grüne Farbe hinterlässt, hat eine 52-jährige Joggerin gestern im Maudacher Bruch den Angriff eines Mannes abgewehrt. Nach Polizeiangaben saß dieser gegen 7.30 Uhr auf einem Baumstumpf am Weg zwischen Mittelgraben und Saumgraben. Als sich die Joggerin näherte, stellte er sich ihr in den Weg und deutete ihr mit einem Messer in der Hand an, leise zu sein.

Die Frau schrie und setzte Pfefferspray ein. Der Mann flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Mittelgraben. Er soll über 50 Jahre alt, 1,74 Meter groß und hager sein, helle Haare und ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0621/963-2773 entgegen. cs