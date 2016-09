Junge Flüchtlinge sollen zum Röntgen

Ludwigshafen. Nach der Tuberkulose-Diagnose bei einem 17-jährigen Flüchtling in Waldsee vor rund drei Wochen sollen etwa 80 weitere, unbegleitet und minderjährig eingereiste Flüchtlinge, beim Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises eine Röntgenuntersuchung absolvieren. Grund: Es besteht der Verdacht, dass diese Untersuchung bei der Registrierung in Frankfurt nicht vorgenommen wurde. Das bestätigt Stefan Kopf, Sprecher des Kreises, auf Nachfrage. Auch der jüngste Fall von Tuberkulose (TB) - wie berichtet war nach einer Laboranalyse bei einem Flüchtling in Frankenthal die Krankheit festgestellt worden - zieht weitere Untersuchungen im Umfeld nach sich.

Der 17-Jährige, dessen Erkrankung Mitte August während einer Ferienfreizeit bekannt wurde - er schlief in einem Acht-Bett-Zimmer - ist offenbar auf dem Weg der Besserung. Bislang sind keine Fälle von Ansteckung bekannt. Zum Glück, denn der Heranwachsende hatte vom 25. Juli bis 4. August ein 14-tägiges Praktikum im katholischen Kindergarten St. Martin in Waldsee absolviert. Die Nachricht von der TB-Diagnose bei dem Iraner hatte nicht nur dort für große Aufregung gesorgt. Rund 100 Kontaktpersonen mussten Blutproben abgeben, die Eltern wurden verpflichtet, ihre Kinder dem Kinderarzt vorzustellen. Endgültige Entwarnung wird es wohl erst in rund acht Wochen geben: Dann müssen die Kontaktpersonen erneut zur Blutabnahme.

Der 17-Jährige war Ende vergangenen Jahres in der Mainmetropole angekommen. "Auf Nachfrage waren keine Röntgenaufnahmen verfügbar", bestätigt Kopf.

Daraufhin seien andere minderjährige Flüchtlinge befragt worden. Kopf: "Sie gaben ebenfalls an, nicht geröntgt worden zu sein." Während Schwangere und Kinder von der Röntgenaufnahme laut Asylbewerberverfahrensgesetz ausgenommen werden, ist diese Untersuchung für Flüchtlinge ab 15 Jahren eigentlich Pflicht. Das soll nachgeholt werden.

Mildere Form bei 21-Jährigem

Während der Jugendliche an der hoch infektiösen offenen TB leidet, wurde bei dem in Frankenthal lebenden 21-Jährigen eine mildere Form nachgewiesen - nach Analyse seiner Spucke. Er wird in einem Krankenhaus behandelt. Die Stadtverwaltung Frankenthal muss nun alle möglichen Kontaktpersonen ermitteln und anschreiben. Sie sollen ebenfalls einem Schnelltest unterzogen werden. Der Afghane lebt seit Oktober 2015 in der Stadt - in einer Unterkunft mit 120 Personen.