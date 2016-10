Jury würdigt Lebenswerk

Frankenthal. Die Kandidaten für den Pfalzpreis 2016 in den Bereichen Literatur sowie bildende Kunst mit Schwerpunkt Grafik, Fotografie, Video und Neue Medien sind von einer Jury unter Vorsitz des Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder (Frankenthal) ausgewählt worden. In beiden Sparten ist der Hauptpreis des Bezirksverbandes mit 10 000 Euro dotiert, der Träger des Nachwuchspreises erhält 2500 Euro. Vier Bewerber wurden für den Hauptpreis für bildende Kunst in die engere Wahl gezogen.

Nicole Ahlands großformatige Schwarzweiß-Fotografien sind stark malerisch inspiriert und widmen sich der Lichtwirkung im Raum. Sarah Mock ist mit zwei Videoarbeiten vertreten. In ihren kulturhistorischen Arbeiten richtet sie den Blick auf unsere Zeit in einer kritischen Schau über die populäre Gegenwartskultur. Hermann Recknagels Werkreihe "Suppengrün" zeigt in lebensgroßen Fotoporträts Erntearbeiter auf den Feldern der Vorderpfalz. Das Schaffen von Christiane Schlosser entwickelt sich aus vielen kleinen Zeichnungen.

Drei Vertreter aus Literatur

Beim Pfalzpreis für Literatur entschied sich die Jury für drei Kandidatinnen: Eva Paula Pick, Monika Rinck und Kerstin Kempker. Eva-Paula Pick erweckt in ihrem Roman "Wo Hathors Kühe weiden" die klassische literarische Reiseerzählung zu neuem Leben. Monika Rincks Streitschriften "Risiko und Idiotie" zwingen den Leser zum Nachdenken über die Bedeutung, die Gedichte haben - oder haben sollten. Kerstin Kempkers Kurzprosa "Nur die Knochen bitte. Eine Übergabe" entstand während des Aufenthaltsstipendiums im Künstlerhaus Edenkoben und ist inspiriert von der Beständigkeit der Landschaft.

Der Lebenswerk-Preis wird an zwei Kunstschaffende aus der Region vergeben: Zum einen der 2014 verstorbene Ludwigshafener Maler und Grafiker Rudolf Scharpf die Auszeichnung posthum. Zweiter Preisträger ist der Autor Wolfgang Ohler, der auch im Pfälzer Dialekt schreibt. Die Gewinner werden bei der Pfalzpreis-Gala am 20. November, 18 Uhr, im Pfalztheater Kaiserslautern gekürt. rs