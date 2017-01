Kammer sieht keine Notwehr

Frankenthal. "Was ich getan habe, wird mich mein ganzes Leben lang begleiten", sagt der junge Mann auf der Anklagebank mit bebender Stimme. "Ich bin unendlich traurig darüber", schluchzt der 20-Jährige aus Eritrea. Weil er bei einer Tauffeier auf der Ludwigshafener Pfingstweide im Streit einen Landsmann mit neun Messerstichen attackiert und tödlich verletzt hat, ist er gestern vom Landgericht Frankenthal wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Die Kammer unter dem Vorsitz von Alexandra Ulrich folgt damit im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Jugendstrafe von vier Jahren gefordert hat. "Ich halte diese Zeitspanne für ausreichend, um auf den Angeklagten einzuwirken und ihm in der Haft die Chance zu geben, sich durch Deutsch- und Berufsvorbereitungskurse eine Zukunftsperspektive in Deutschland aufzubauen", betont Ulrich den "erzieherischen Gedanken" des Schuldspruchs. Strafmildernd berücksichtigt habe man zudem die Tatsache, dass der 20-Jährige zuerst angegriffen wurde. Die Version von Verteidiger Sebastian Göthlich, der wegen Notwehr einen Freispruch erreichen wollte, sieht die Vorsitzende durch die Beweisaufnahme aber widerlegt.

Wie es zum Streit zwischen dem Angeklagten Caven B. und dem ihm körperlich überlegenen Taye D. (alle Namen geändert) gekommen ist, bleibt indes offen. "Wir konnten nicht klären, ob sich die beiden bei der Tauffeier zum ersten Mal getroffen haben oder sich schon vorher kannten." Zeugen hatten berichtet, dass sich die Männer im Verlauf des Abends heftig gestritten, dann aber wieder versöhnt hätten. Caven B. sprach davon, dass D. ihn zum Duell herausgefordert habe und er schließlich mit nach draußen gegangen sei, um ihn zu beruhigen. "Das ist nicht glaubwürdig. Wenn er die Situation tatsächlich hätte entschärfen wollen, wäre er in der Halle geblieben, wo eine körperliche Auseinandersetzung viel unwahrscheinlicher gewesen wäre, da die anwesenden Gäste tätliche Übergriffe verhindert hätten", ist Ulrich überzeugt.

Jugendstrafrecht Das Jugendstrafrecht unterscheidet sich deutlich vom Strafrecht für Erwachsene. Im Mittelpunkt steht die Erziehung und nicht die Bestrafung. Geregelt ist dies im Jugendgerichtsgesetz. Für jugendliche Straftäter, die zwischen 14 und 17 Jahre alt sind, gilt das Jugendstrafrecht uneingeschränkt. Wer zur Tatzeit 18, aber noch nicht 21 Jahre alt ist, gilt als Heranwachsender. Hier entscheidet das Gericht, ob das in der Regel härtere Erwachsenenstrafrecht angewendet wird.

Dynamisches Geschehen

Die beiden seien nach draußen gegangen, um sich zu prügeln. Da Taye D. elf Zentimeter größer und 22 Kilo schwerer war, habe der Angeklagte befürchten müssen, ihm unterlegen zu sein. "Deshalb hat er sich das Küchenmesser gegriffen", so die Richterin. Sie ist sicher, dass Caven B. nicht vorhatte, seinen Kontrahenten damit zu töten. Vielmehr habe sich vor dem Saal ein dynamisches Geschehen entwickelt, in dessen Verlauf beide aufeinander einschlugen, zu Boden gingen und sich auf dem Fußweg herumwälzten. "Irgendwann hat der Angeklagte das Messer gezogen und seinem Gegner zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt", rekonstruiert Ulrich. Als Taye D. auf dem Angeklagten lag, habe dieser dessen linken Arm mit dem Messer durchstoßen. Bei den beiden Stichen in die Brust habe B. den Tod seines Landsmanns zumindest billigend in Kauf genommen. "Wer einen so sensiblen Körperbereich attackiert, kann nicht darauf vertrauen, dass nichts passiert."

Die Verurteilung nach dem milderen Jugendstrafrecht begründet die Vorsitzende unter anderem mit Caven B.'s Lebenslauf, den er vor Gericht geschildert hatte: Im Alter von 16 Jahren habe er die Schule abbrechen müssen, weil er zum Militär eingezogen wurde. Er versuchte zu fliehen, wurde erwischt, sechs Monate inhaftiert und zur Zwangsarbeit in den Hafen geschickt. Dort sei ihm dann die Flucht nach Äthiopien und über den Sudan und den Tschad nach Libyen gelungen, von wo aus er in einem "Holzpott" über das Mittelmeer nach Italien kam. Außerdem sei seine Reue "glaubhaft".

Caven B. kämpft mit den Tränen, während ein Dolmetscher die Urteilsbegründung übersetzt. Immer wieder nickt er und knüllt ein Papiertaschentuch zusammen.