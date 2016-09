Kein Rekord, aber zufriedene Gesichter

Bad Dürkheim. "Wir sind sehr zufrieden", zieht Wurstmarktmeister Roland Poh eine positive Bilanz nach dem das 600. Weinfest vor dem Dürkheimer Riesenfass am Montagabend mit einem spektakulären Feuerwerk zu Ende gegangen ist. Rund 640 000 Besucher seien im Jubiläumsjahr auf die Brühlwiesen geströmt. "Und hätten wir nicht diese Wetterkapriolen erlebt, wären es wohl noch mehr geworden", schätzt er. Ursprünglich hatte Poh gehofft, den Rekord von fast 700 000 Besuchern aus dem Jahr 2012 zu knacken.

Während in den ersten Wurstmarkt-Tagen das schönste Schwimmbadwetter herrschte, setzte am Samstagabend Dauerregen ein, der die Besucher bis Sonntagnachmittag belästigt habe. Dass die Gäste trotzdem gekommen seien, hänge wohl mit der Euphorie für das Fest zusammen, "die im Jubiläumsjahr noch stärker war als sonst". Die meisten hätten sich von den Wetterextremen nicht vom Feiern abhalten lassen. Aufgegangen ist laut Poh auch das Sicherheitskonzept, viele hätten die verstärkte Präsenz von Polizei und Ordnungskräften ausdrücklich gelobt. Zufrieden äußerten sich auch viele Schausteller, die teilweise noch in der Nacht ihre Fahrgeschäfte abbauen mussten. So reisen die Geisterbahn "Haunted Mansion", der schnelle "Happy Sailor" und die Bungee-Kugel "Hot Shot" direkt auf den Cannstatter Wasen weiter, wo am Samstag das Volksfest beginnt.

"Das Sicherheitskonzept ist aufgegangen, man hat gemerkt, dass mehr Kräfte in Zivil unterwegs waren", berichtet Wolfgang Herber, Leiter der Polizeiinspektion Bad Dürkheim. So habe es erfreulicherweise nur zwei Raubdelikte gegeben.

Über Absperrung geklettert

Überschattet wurde der Wurstmarkt indes von einem tödlichen Unfall im Kurpark, unmittelbar neben dem Festgelände. "Ein 29-Jähriger aus Mainz ist mit seinen Bekannten über die Absperrung geklettert und hat versucht, das Wasserrad anzuhalten. Dabei ist er abgerutscht, kopfüber in den Schacht gefallen und von einer Schaufel am Kopf getroffen worden", berichtet Herber. Der Mann sei mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik gebracht worden, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

"Streitereien und Prügeleien, die oft dem übermäßigen Konsum von Alkohol geschuldet waren, haben uns auch wieder beschäftigt", so Herber. So habe es 44 Strafverfahren wegen Körperverletzung gegeben - ähnlich wie im Vorjahr. Insgesamt seien bislang 115 Strafanzeigen aufgenommen worden - darunter zwei wegen sexueller Nötigung. "Einige werden noch dazukommen, weil viele Geschädigte bei ihren Heimatdienststellen Anzeige erstatten." Die Anzahl der Straftaten dürfte sich damit auf Vorjahresniveau (143) bewegen. Kuriose Einsätze bescherten den Beamten der Wurstmarktwache ein 30-Jähriger aus Frankreich, der angetrunken in die Isenach gefallen war, und ein 21-jähriger Mann aus Karlsruhe, der versucht hatte, an der Saline hochzuklettern - ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.