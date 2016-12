Kein Spieltag ohne Vorkommnis

Vor 14 Jahren gründete Andrea Frey ihr eigenes Unternehmen. © of

Sinsheim. Als Andrea Frey ihr Unternehmen vor mehr als 14 Jahren gründete, war sie 29 Jahre alt. Die TSG 1899 Hoffenheim spielte damals noch in der Regionalliga und keiner konnte ahnen, welch imposante Entwicklung der Verein nehmen würde - und die Dossenheimer B&S-GmbH Bewachung und Sicherheitsdienste gleich mit.

Heute hat sich die geschäftsführende Gesellschafterin in einer Branche, die nicht gerade Frauenüberschuss aufzuweisen hat, ebenso wie der 2008 in der Fußball-Bundesliga angekommene Verein aus dem Kraichgau etabliert. "Von Anfang an sichern wir die Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr", bekundet Security-Chefin Andrea Frey, die weiterhin ausführt: "Für uns ist die Anpassung an die Anforderungen einer solchen Aufgabe sehr wichtig."

Kommunikation und Deeskalation

Andrea Frey Andrea Frey ist die einzige Frau im Rhein-Neckar-Kreis, die ein Sicherheitsunternehmen mit Schwerpunkt "Sicherung von sportlichen Großveranstaltungen" leitet. Die 43-Jährige ist Geschäftsführerin der Dossenheimer B&S GmbH Bewachung & Sicherheitsdienste. Seit vielen Jahren ist die Unternehmerin bei Spielen der TSG Hoffenheim für die Sicherheit in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena verantwortlich. Infos im Internet: b-sgmbh.de

Deshalb sei das Unternehmen als sogenannter "Sicherheitsmanager DFB/DFL (DBB) zertifiziert. "Ich bin damals in die neue Aufgabe recht schnell hineingewachsen", berichtet die Frau, die auch andere, größere Sportereignisse von internationalem Renommee in der Region mit ihrer Dienstleistung begleitet.

Von Beginn an sei sie das Thema Security anders als viele Mitbewerber angegangen. "Meine Mitarbeiter setzen auf Kommunikation und Deeskalation. Allein schon durch die rote oder gelbe Farbe unserer Kleidung heben wir uns von den meist dunklen Uniformen anderer Sicherheitsdienste ab", informiert die Frau mit dem verantwortungsbewussten Job. Fußball sei heute ein Familien-Event, zu dem auch viele Frauen und Kinder kämen. Im Vergleich zu früheren Jahren habe sich die Szene heute sehr verändert. Und trotzdem: Nicht jedes Fußballspiel verläuft friedlich. Besonders im Auge haben Andrea Frey und "ihre Mannschaft" stets den Gästeblock. "Wir wissen natürlich genau, bei welchen Spielen und bei welchem Gegner wir vielleicht mit Problemen zu rechnen haben. Wenn es kritisch werden kann, sind wir auch mit mehr als 400 Leuten im Einsatz."

Dabei legt Andrea Frey auf die Qualifikation ihrer Mitarbeiter großen Wert. Auch wenn es nicht immer einfach sei, gut ausgebildete Fachkräfte zu finden. Die IHK-Sachkundeprüfung oder -unterrichtung sei Voraussetzung bei einer Tätigkeit im öffentlichen Bereich. Wie ein Spieltag abläuft? Eigentlich beginnt die Feinabstimmung bereits drei Tage vor dem nächsten Heimspiel. Man informiert sich, ob es als ein sogenanntes "grünes Spiel" - ohne besonderes Sicherheitsrisiko - eingestuft ist und natürlich, wie viele Einsatzkräfte benötigt werden.

Am Spieltag beginnt die heiße Phase mit der Einsatzbesprechung in der Arena Control schon sehr früh, rund vier Stunden vor dem Anpfiff. Die Einsatzleiter für die Tribünenbereiche, den Gästesektor sowie Businessbereich werden über Besonderheiten wie Marketingaktionen, Einlaufkinder, Fahnenpass für Träger oder VIP-Gäste informiert.

Ständig im Blick

Nach dem Anstoß und während des Spiels werden die sensiblen Bereiche ständig kontrolliert und im Auge behalten. Etwa eine Stunde nachdem die rund 30 000 Besucher das Stadion verlassen haben, trifft man sich zur Abschlussbesprechung. "Man kann Dinge sofort ansprechen und Mängel zukünftig beseitigen", sagt die Security-Chefin. "Es gibt eigentlich keinen Spieltag, der ohne Vorkommnisse abläuft. Meistens sind es nur Kleinigkeiten, doch irgendwas ist immer", sagt Andrea Frey - und lacht.