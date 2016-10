„Keine Gefahr für die Gesundheit“

Das Trinkwasser ist laut Behörden uneingeschränkt nutzbar. © dpa

Rhein-Neckar. Ein unerwünschtes chemisches Abbauprodukt eines Pflanzenschutzmittels belastet die Trinkwassergewinnung am Neckar im Raum Mannheim und Heidelberg. Trifluoressigsäure (TFA) aus dem Flusswasser sei im Uferfiltrat und im Trinkwasser nachgewiesen worden, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe gestern mit. Die betroffenen Wasserversorgungsunternehmen hätten einzelne Brunnen vom Netz genommen und die Zumischung von unbelastetem Wasser erhöht. Eine gesundheitliche Besorgnis besteht nach Angaben des Regierungspräsidiums nicht.

Kontrollen nicht vorgeschrieben

"Für TFA gibt es keinen rechtlich festgelegten Grenzwert, da es keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung durch diesen Stoff gibt", erklärt Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, dessen Gesundheitsamt ebenso wie das Umweltbundesamt in die Bewertung der Situation eingebunden ist. Auch sei eine Überprüfung des Trinkwassers auf diesen Stoff nicht vorgeschrieben. Um die Belastung des Wassers zu ermitteln, hat das Umweltbundesamt einen sogenannten "Maßnahmenwert" von 10 Mikrogramm je Liter für TFA im Trinkwasser festgelegt. Bei darüber liegenden Werten müssten Maßnahmen ergriffen werden.

"Bei den aktuellen Beprobungen des Trinkwassers am unteren Neckar wird dieser Wert weitgehend unterschritten. Nur in einem Fall sind 16 Mikrogramm pro Liter gefunden worden", berichtet der Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Uwe Herzel. Bereits Mitte September hatte die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Hinweise auf die Verunreinigung des Neckars unterhalb von Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) erhalten. "Wir mussten aber erst die Untersuchungen abwarten, um zu sehen, ob sich der Stoff ausbreitet oder so verdünnt, dass er nicht mehr nachweisbar ist", erklärt Herzel auf Nachfrage. Mittlerweile seien die Einleitungsquelle überprüft und die Emissionen unterbunden.

In Mannheim wird der Maßnahmenwert nach Angaben der Stadt nicht überschritten, das hätten Messungen ergeben. Mannheim werde aus drei Wasserwerken (Rheinau, Käfertal und Schwetzinger Hardt) mit insgesamt 92 Brunnen - weitgehend ohne Einfluss von Neckaruferfiltrat - mit Trinkwasser versorgt. Auch bei den Brunnen sei der Maßnahmenwert nicht überschritten worden. Vorsorglich habe das Wasserversorgungsunternehmen MVV Energie in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt dennoch drei Brunnen im Bereich Seckenheim mit den höchsten, aber immer noch unter dem Maßnahmenwert liegenden Ergebnissen, außer Betrieb genommen, so ein Stadtsprecher. Auch in Heidelberg werden laut Stadt alle Werte eingehalten.

"Da es keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung gibt, empfehlen wir den Bürgern keine Schutzmaßnahmen", so Hartmann. Abkochen sei nur bei Keimen sinnvoll und handelsübliche Filter könnten TFA nicht aus dem Wasser filtern. Der Stoff werde aber nach Angaben des Technologiezentrums Wasser - einem neutralen Institut - von Lebewesen schnell wieder ausgeschieden. "Anders als Amalgam lagert er sich nicht im Körper an", so die Sprecherin. Es gebe auch keine Hinweise, dass das Wasser zur Zubereitung von Babynahrung ungeeignet ist. sin/lsw