Kirchen-Kultur mit viel Prominenz

Speyer. Mit dem Blick zurück auf die Jahrhunderte ist Kirchenpräsident Christian Schad richtig erleichert: "Zum ersten Mal in der Geschichte feiern wir das Reformationsjubiläum nicht antikatholisch und nationalistisch verengt, sondern international und ökumenisch". Deshalb wird der zentrale Reformationsgottesdienst für Rheinland-Pfalz am 31. Oktober in Anwesenheit des katholischen Bischofs Karl-Heinz Wiesemann sowie Vertretern der Mennoniten und Orthodoxen gefeiert.

Sehr viel näher ist der Landeskirche allerdings zunächst der April, wenn der Reformationstruck auf seinem Stationenweg durch 19 europäische Länder auch in Speyer Halt macht, um Geschichten zum Thema einzusammeln. Gegenüber des Alten Rathauses macht das blau-grüne Gefährt Station. Speyer hat um die Tage des Reformationstrucks in der Stadt vom 11. bis 13. April gleich eine ganze Festwoche drumherum gepackt. Während der "Kirchen-Kultur-Tage" finden vielseitige und zum Teil prominent besetzte Veranstaltungen statt. Die Spanne reicht von der Podiumsdiskussion um die "Liebe zur Wahrheit" mit Ex-Bundespräsident Christian Wulff als Auftakt am 6. April bis zum Vortrag von Andreas Voßkuhle, dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, über die Glaubens- und Gewissensfreiheit - mit Einwürfen von Heribert Prantl von der Chefredaktion der "Süddeutschen Zeitung" am 11. April. Dazwischen gibt es ein jugendliches Luther-Rockmusical, das auch reifere Zuschauer nicht verschreckt, musikalische Ständchen für Luther am 8. und 9. April sowie eine Kirchennacht mit Discjockey in der Gedächtniskirche zum Motto "Thesen und Tanzen in der Nacht".

Aber die Landeskirche feiert das Reformationsjubiläum auch über das Festwochenende hinaus, etwa beim evangelischen Kirchentag Ende Mai, bei dem rund 2000 Pfälzer in Berlin dabei sein werden. Auch die 400 Plätze beim Konfi-Camp in Wittenberg in der Woche vor den Sommerferien seien längst vergeben, freut sich Wolfgang Schumacher, Reformationsbeauftragter der Landeskirche.

Zahlreiche Kooperationen tragen zur Vielseitigkeit des Programms bei, etwa mit der Staatsphilharmonie und dem Künstlerhaus Edenkoben, in dem sich Lyriker Harry Oberländer während eines Stipendiums um die Kunst des Wortes bemüht. Das Herxheimer Chawwerusch-Theater hat sich die Lebensgeschichte des Landauer Reformators Johannes Bader vorgenommen.

Bibelübersetzung fördert Bildung

Das vielseitige Programm kommt nicht von ungefähr. Schließlich betrachtet Christian Schad, der auch Vorsitzender der Union Evangelischer Kirchen in Deutschland ist, die Reformation als ebenso kirchlich wie kulturgeschichtlich höchst bedeutsames Ereignis. Luther habe nicht nur mit seiner Bibelübersetzung einen enormen Bildungsimpuls gesetzt und in seiner Lehre die Vernunft mit dem Glauben verbunden. "Wenn der Glaube von der Vernunft abgehängt wird, läuft die Religion Gefahr, fundamentalistisch zu werden", sieht Schad in der Geschichte hochaktuelle Bezüge.