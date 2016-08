Kissel: „Habe Autogramm von Girotti“

"Das ist ein gelungener Gag, den Peter Englert da inszeniert hat" - der Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel hat Humor. Von dieser Zeitung um eine Stellungnahme zur Spaß-Aktion gebeten, meldet er sich am Telefon: "Hier spricht Mario Girotti". Das ist der Geburtsname von Terence Hill.

Natürlich werde die Aktion nichts am Beschluss des Wormser Stadtrates ändern, die Brücke nach dem Unternehmer Karl Kübel zu benennen, dessen Stiftung bis heute ihre wohltätigen Spuren in der Stadt und der ganzen Region hinterlasse, betont Kissel. Aber es sei nicht auszuschließen, dass das Bauwerk im Volksmund künftig Terence-Hill-Brücke heißen werde. Er nehme das mit Humor und gelassen zur Kenntnis. "Wenn aber einer einen persönlichen Bezug zu Terence Hill hat, dann bin ich das", kontert Kissel. Er sei nämlich als zwölfjähriger Bub im Wormser Roxy-Kino gewesen, als der Nibelungen-Film in Anwesenheit der Stars gezeigt wurde. "Danach habe ich mir die Autogramme von Uwe Beyer, Karin Dor, Siegfried Wischnewski und eben auch Mario Girotti geholt." Die Autogramme habe er heute aber leider nicht mehr griffbereit.

Übrigens werde die Brücke im Oktober noch offiziell in Dienst gestellt, sagt der Wormser Oberbürgermeister. "Zu dieser Einweihung wird Peter Englert natürlich auch eingeladen werden". bjz