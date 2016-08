Kleinflugzeug bei Weinberg notgelandet - Fünf Insassen leicht verletzt

Ein Kleinflugzeug ist am Samstag in Neustadt an der Weinstraße nahe eines Weinbergs notgelandet.

Neustadt/Speyer. Ein Kleinflugzeug ist am Samstag in Neustadt an der Weinstraße nahe eines Weinbergs notgelandet. Vier der fünf Insassen wurden dabei leicht verletzt, eine Person schwer, so die Polizei. Die Ursache soll ein Aussetzer des Motors gewesen sein, woraufhin der 44-jährige Pilot eine Notlandung auf einem Feldweg versuchte. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Laut Polizei war das Flugzeug von Speyer aus gestartet.

Notärzte und Feuerwehrleute fuhren zum Unfallort, um sich um die Verletzten und die demolierte Maschine zu kümmern. Wegen des Großeinsatzes von Feuerwehr, Rettungsdiensten und des mit der Bergung des Flugzeuges beauftragten Technischen Hilfswerkes musste die L 516 bis etwa 19.30 Uhr voll gesperrt werden.

Tags zuvor war ein Segelflieger in einem Weinberg in der Nähe von Landau in der Pfalz notgelandet. Der Pilot blieb unverletzt. Der Mann war vom Flugplatz Ebenberg zu einem Segelflugrennen gestartet. Wegen fehlender Thermik musste der 59-Jährige das Rennen abbrechen. Bei der ungeplanten Landung südlich von Birkweiler (Kreis Südliche Weinstraße) entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. (lrs/dkg/pol)