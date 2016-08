Ein Kleinflugzeug ist am Samstag in Neustadt an der Weinstraße nahe eines Weinbergs notgelandet.

Neustadt/Weinstraße. Ein Kleinflugzeug ist am Samstag in Neustadt an der Weinstraße nahe eines Weinbergs notgelandet. Alle fünf Insassen wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für die Notlandung war zunächst unklar. Zur Höhe des Sachschadens konnten die Beamten ebenfalls keine Angaben machen. Notärzte und Feuerwehrleute fuhren zum Unfallort, um sich um die Verletzten und die demolierte Maschine zu kümmern.

Tags zuvor war ein Segelflieger in einem Weinberg in der Nähe von Landau in der Pfalz notgelandet. Der Pilot blieb unverletzt. Der Mann war vom Flugplatz Ebenberg zu einem Segelflugrennen gestartet. Wegen fehlender Thermik musste der 59-Jährige das Rennen abbrechen. Bei der ungeplanten Landung südlich von Birkweiler (Kreis Südliche Weinstraße) entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. (dpa/lrs)