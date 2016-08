Neckarelz. Ein zehn Monate altes Kleinkind ist am frühen Freitagabend in der Hafenstraße unterhalb der Neckarbrücke in den Neckar gefallen und ertrunken. Wie die Polizei in Heilbronn am Samstag mitteilte, hielt die 21 Jahre alte Mutter aus Eritrea beim Telefonieren ihr Kind im Arm, als dieses ihr plötzlich entglitt. Die Frau versuchte noch ihr Kind zu retten, ging aber ebenfalls unter. Zwei Männer zogen die junge Mutter, die nicht schwimmen konnte, noch rechtzeitig aus dem Wasser. Einer der Männer konnte wenig später das Kind aus dem Fluss bergen, aber jegliche Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Die 21-jährige Frau musste ins Krankenhaus gebracht und stationär behandelt werden. Sie hatte das Kind am Flussufer auf dem Arm getragen, als es zu dem Unglück kam. Die genauen Umstände waren laut Polizei noch unklar. (dpa/lsw/pol/tns)