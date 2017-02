Kollisionen im Stau

In Grünstadt stieß ein Pkw gegen eine wartenden Zugmaschine. © Polizei

Rhein-Neckar. Bei Verkehrsunfällen sind in der Region mehrere Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. So musste ein 48-jähriger Autofahrer nach einer Karambolage an einem Stauende auf der B 9 zwischen Dudenhofen und Speyer schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden. Laut Polizei hatte zunächst ein Lastwagenfahrer ein Auto gerammt. Dabei kam niemand zu Schaden. Auf das Ende des dadurch entstandenen Staus fuhr allerdings der 48-jährige Autofahrer.

Auf der A 650 in Richtung Bad Dürkheim sind gestern Nachmittag fünf Fahrzeuge ineinander gefahren. Nach Polizeiangaben wurden zwei Menschen schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr bis Ludwigshafen zurück. In Schwetzingen hat die Unachtsamkeit einer 52-jährigen Pkw-Fahrerin an einer roten Ampel einen Unfall ausgelöst. Die Frau hatte mit ihrem Mercedes einen stehenden Opel gerammt, dessen Insassen durch den Aufprall schwer verletzt wurden.

Auto brennt auf A 656

Stau im Berufsverkehr verursachte gestern Morgen ein brennender Wagen auf der A 656 zwischen Mannheimer Kreuz und Seckenheim. Der Fahrer konnte seinen Vito unverletzt verlassen. Drei beschädigte Autos und ein Verletzter sind die Bilanz einer Kollision auf der A 5 bei Sandhausen. Wegen eines Feuerwehreinsatzes an der Raststätte Hardtwald hatte sich nach Polizeiangaben ein Stau gebildet, in dem drei Fahrzeuge ineinander krachten. In Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) missachtete laut Polizei eine 55-Jährige beim Abbiegen die Vorfahrt eines anderen Pkw-Fahrers. Ihr Wagen schleuderte auf einen wartenden Lkw. sin