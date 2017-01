König mit flüssiger Kundschaft

Wachenheim. Eine schmale Betontreppe führt hinunter in das düstere Kellergewölbe. Plötzlich springen Lampen an und leise Musik erfüllt den Raum. Es ist kühl hier unten, fast schon kalt. Die Fluter tauchen die alten Gemäuer in ein schummrig-warmes Licht. Dort, wo früher riesige Weinfässer lagerten, stehen heute moderne Regale aus grauem Stahl, effektvoll ausgeleuchtet. Die Fächer sind mit Gittern verschlossen, dahinter liegt das Kapital von Christian König. Rot oder weiß, trocken oder lieblich, jung oder alt: Wein.

Streng genommen ist es gar nicht das Kapital von König, sondern vielmehr das seiner Kunden. König verwaltet es nur. Er ist Geschäftsführer der "wineBank Pfalz" - einer Bank für Weinliebhaber. "Bis der Trinkgenuss eines guten Weins auf dem Höhepunkt ist, muss man sich gedulden", sagt der 66-Jährige. "Mein Ziel ist es, Liebhabern ideal klimatisierte Räume zum Lagern zu bieten."

Erste Filiale im Rheingau

Die „wineBank Pfalz“ Die Weinbank hat am 1. November 2016 in der Langgasse 1 in Wachenheim in der Pfalz eröffnet. Auf 350 Quadratmetern stehen Kunden 320 Fächer in sieben Tresoren zur Verfügung. Das Fassungsvermögen variiert zwischen 35 und 2700 Flaschen. Die monatliche Miete liegt je nach Größe zwischen 44 und 900 Euro. Die Weinbank befindet sich im renovierten Keller des historischen Rettinger Hauses, Baujahr 1618. Der älteste aktuell eingelagerte Wein ist ein Château Petrus aus dem Jahr 1948. Die Weinbank pflegt Kooperationen mit zwölf Winzern aus der Region. Informationen im Internet: www.winebank.de/pfalz

Die Idee stammt indes nicht von König selbst. Er ist Franchisenehmer der "wineBank GmbH & CO KG". Vor rund acht Jahren gründete der Weingut-Inhaber Christian Ress die erste Filiale im Rheingau. Mittlerweile gibt es weitere Standorte in Hamburg, Frankfurt, Wien sowie in Basel - und seit November 2016 auch im pfälzischen Wachenheim. Im historischen Rettinger Haus, einem alten Winzerhof, erbaut im Jahr 1618.

"Der Eigentümer ist ein ehemaliger Geschäftskollege", berichtet Christian König. "Vor rund vier Jahren haben wir begonnen zu überlegen, wie man den Keller am besten nutzen kann", erzählt der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Sparkasse Rhein-Haardt, der seit zweieinhalb Jahren in Rente ist. "Eine Weinbank war die perfekte Verbindung der beruflichen Expertise und der Leidenschaft für Wein", so König. Die Begeisterung wurde dem 66-Jährigen schon früh mit auf den Weg gegeben. Sein Großvater war Kellermeister. Als Kind bewirtete König daher schon Weinberge und half im Keller aus. Er trat der Weingenossenschaft bei und sammelte seit den 1980er-Jahren selbst Weine. Das erworbene Wissen gibt er nun an die Mitglieder der Weinbank weiter.

320 Fächer gibt es im Wachenheimer Keller auf rund 350 Quadratmetern, verteilt auf sieben Tresore. "Insgesamt ist hier Lagerraum für 40 974 Flaschen", sagt König. Rund 20 Prozent seien derzeit belegt - Weine im Wert von rund 400 000 Euro. Die Größe der Fächer variiert dabei. Die kleinsten fassen 35 Flaschen. Die größten sind regelrechte Tresorräume mit einem Fassungsvermögen von 2700 Flaschen. Stolze 900 Euro kostet so eine Kammer monatlich. "Die Kunden sind überwiegend Geschäftsleute, viele nutzen die Weinbank für Arbeitstreffen", erklärt der Geschäftsführer. Im Mittelpunkt des Konzepts stehe nicht die Wertsteigerung der eingelagerten Tropfen, sondern die Gemeinschaft. "Es hat etwas Zeremonielles, hier seinen Wein aus dem Schließfach zu holen und mit Freunden ein Glas zu trinken", findet der Ex-Banker.

Einen Weinfonds im Wert von 100 000 Euro hat König dennoch eingerichtet. Wie für Aktien gebe es auch eine Börse für Wein. "Ein krisensicheres Geschäft", erklärt der Pfälzer. Kunden können sich beteiligen, die Verwaltung übernimmt König. Mitglied in der Weinbank wird man übrigens nur, wenn man sich ein Fach mietet. "Dann erhält man eine Mitgliedskarte, mit der man die Weinbank das ganze Jahr lang rund um die Uhr betreten kann."

Wachsende Leidenschaft

Neben den Tresoren, Fächern und einer Zapfanlage, an der sich die Weinbanker Tropfen von zwölf Partnerwinzern ziehen können, gibt es in den Kellerräumen zwei Theken. Sie sind wie die Hocker aus Pfälzer Eiche gefertigt, die Bodenplatten aus Pfälzer Buntsandstein. "Die Einrichtung ist vom Franchisegeber grob vorgeschrieben, aber so konnten wir unsere lokale Note setzen", sagt König. Die Restaurierung habe mehrere hunderttausend Euro verschlungen, verrät er. Rund eineinhalb Jahre hätten die Arbeiten gedauert.

Dass die Leidenschaft für Wein in der Gesellschaft immer größer wird, bestätigt indes auch Günter Hoos, Direktor des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Rheinland-Pfalz. "Die Lagerung von Wein in einer Bank macht Vorfreude auf den späteren Genuss", sagt er "Auch wenn es da sicher mal Enttäuschungen geben wird." Hoos zieht eine Parallele zum Sammeln von Kunst. "Die Menschen sind stolz auf ihre Weine und zeigen das auch öffentlich." Diese Form der Identifikation habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Ganz zur Freude von Christian König.