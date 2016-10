Konzerte abgesagt

Auf Halbmast: die Fahnen der BASF an den Eingängen. © Prosswitz

Ludwigshafen. Mit einer Schweigeminute gedachten gestern die Mitarbeiter der BASF der bei dem Unglück getöteten Kollegen. Zudem wurden überall auf dem Gelände, vor Gebäuden und an Zufahrten die bunten Fahnen mit dem Firmenlogo auf dem Gelände auf Halbmast gesetzt. Ferner hat das Unternehmen entschieden, aufgrund der tragischen Ereignisse ihre kulturellen Veranstaltungen bis einschließlich Sonntag, 23. Oktober, abzusagen.

Betroffen sind die Konzerte am 21. und 22. Oktober mit den Puppini Sisters, am 22. Oktober mit Collin Vallon und am 23. Oktober mit Alberto Ferro. Online gekaufte oder zu einem Abo gehörende Karten werden automatisch, an Vorverkaufsstellen erworbene Tickets dort erstattet. Auch Veranstaltungen aus dem BASF-Genießerkalender sowie die Vorführung des Dokumentarfilms "Experiment 150" am 22. Oktober im Atlantis-Kino fallen aus.

Produktion läuft wieder an

Gestern Abend teilte das Unternehmen mit, dass es die beiden nach dem Unglück abgeschalteten Steamcracker (Dampfspalter) in Absprache mit den Behörden schrittweise wieder in Betrieb nehme. Während des Anfahrens würden überschüssige Gase über Fackeln verbrannt. Weil der Landeshafen Nord gesperrt bleibt, stellt die BASF derzeit eine alternative Naphtha-Versorgung für die Steamcracker über den Hafen auf der Friesenheimer Insel her - von dort gibt es eine unterirdische Rohrleitung nach Ludwigshafen. Man könne dadurch "die weiteren betroffenen Anlagen in den kommenden Tagen schrittweise wieder anfahren beziehungsweise die Auslastung erhöhen". Insgesamt waren bis gestern 24 Anlagen heruntergefahren.

Weil beim Brand verschiedene Rohrleitungen für zugekaufte Rohstoffe beschädigt wurden, hat die BASF "Force Majeure-Erklärungen" für die Abnahme von Naphtha, Ethylen und Propylen herausgegeben. Das bedeutet, dass sich der Konzern auf die in vielen Lieferverträgen eingebaute "Höhere Gewalt"-Klausel beruft und so Haftungsansprüche vermeiden will. pwr