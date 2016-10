Kritik an der Krisenkommunikation

Ludwigshafen. 17.10.16 Bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse ist es gegen 11.30 Uhr bei der BASF in Ludwigshafen im Landeshafen Nord zu einer Explosion mit mehreren Verletzen und Vermissten gekommen. Anwohner sollten den Aufenthalt im Freien vermeiden und Fenster und Türen geschlossen halten. Bild: Markus Proßwitz 17OCT16 /masterpress

Viele Fragen bleiben nach dem Unglück bei der BASF in Ludwigshafen offen. Organisationen und Verbände verlangen von dem Unternehmen eine lückenlose Aufklärung.

Struktur und Genehmigungsdirektion Süd

Eine Sprecherin der Struktur und Genehmigungsdirektion Süd aus Neustadt hält es für "nicht legitim", die Explosion mit anderen Vorfällen bei der BASF in Verbindung zu bringen. Die Untersuchungen stünden ganz am Anfang, sagt sie. Die Struktur und Genehmigungsdirektion hat Fachleute nach Ludwigshafen geschickt - darunter Ingenieure -, die einzelne Anlagen und generell den Arbeitsschutz überprüfen sollen. "Wir werden darauf drängen, dass ein Gutachten in Auftrag gegeben wird", sagt die Sprecherin. Erste Schritte lägen aber bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal.

Vereinigung Institutionelle Privatanleger

Für Aktionärsvertreter Hans-Martin Buhlmann, Chef der Vereinigung Institutionelle Privatanleger, ist es "eigenartig, dass zur gleichen Zeit an zwei Stellen etwas passiert". Am Morgen der Explosion kam es zuvor zu einer Verpuffung am Standort Lampertheim. Als BASF-Aktionär sei er "nachhaltig" an der Sicherheit von Mitarbeitern und Produkten interessiert.

Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz

Als "völlig unzureichend" bezeichnet der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) die BASF-Informationspolitik. Oliver Kalusch vom Vorstand des BBU ist Mitglied der Kommission für Anlagensicherheit, die die Bundesregierung in sicherheitstechnischen Fragen berät. Er erklärt laut Mitteilung: "Der Störfall vom Montag ist der traurige Höhepunkt einer Kette von Betriebsstörungen bei der BASF." Der Konzern dürfe nicht weiter Kritik "mit schönen Worten beiseiteschieben", sondern müsse offenlegen, wie mit alternden Anlagen umgegangen werde und wie sich der kritisierte Sparkurs der BASF auswirke. "Die Aufarbeitung des Störfalls darf nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden."

Stadt Ludwigshafen

Die Stadtverwaltung hat gestern Abend die Sicherheitshinweise für die meisten Stadtteile aufgehoben. Nur im Gewerbegebiet Nachtweide sollen die Anwohner weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten. "Die Stadt bleibt bei ihrer Empfehlung, bis klar ist, was genau in den Rohren ist, die unter dem Schaum liegen", hieß es von einer Sprecherin der Stadt.

Umweltbundesamt

Als nicht so transparent wie sie sein sollte, bezeichnet Roland Fendler, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Umweltbundesamt, die Situation. "Das Problem ist: Solange die Zuständigen nicht damit herausrücken, welche chemischen Substanzen noch in dem Rohrgraben waren, bleibt es ein Stochern im Nebel."

Politik

Die Fraktionsvorsitzenden der SPD und der Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag, Alexander Schweitzer (SPD), Bernhard Braun (Grüne) sowie Thomas Roth (FDP), haben eine Sondersitzung der dafür zuständigen Landtagsausschüsse beantragt. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat die Bildung eines Expertenteams bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd angekündigt. Es soll ans Ministerium berichten. bur/jung/her