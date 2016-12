Ladenburg. Bei einem Zusammenstoß von drei Autos nahe Ladenburg sind am frühen Sonntagmorgen die drei Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 26-jähriger Tourist aus Mazedonien mit seinem blauen Kleinbus aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und streifte dort den Wagen einer 27-jährigen Mannheimerin. Diese prallte mit ihrem Wagen in die Leitplanken und schleuderte anschließend frontal in einen Citroen. Alle drei Autofahrer mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Polizei sperrte die Landstraße 536 für die Dauer der Aufräumarbeiten bis etwa 11.30 Uhr. Die Polizei ist noch auf der Suche nach Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621-174-4045 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (gbr/dpa/lsw)