Lager mit Verpackungen brennt völlig aus

Weinheim. Ein Großfeuer hat in der Nacht zum Freitag bei der Firma Naturin Viscofan in Weinheim gewütet. Gegen 23 Uhr am Donnerstag wird die Werksfeuerwehr der Firma Naturin zu einem Brand in einem Lagergebäude alarmiert. Die Einsatzkräfte sind rasch vor Ort, trotzdem breitet sich das Feuer rasend schnell auf weitere Teile des Gebäudes aus.

Die Flammen sind von weitem sichtbar, dichter Rauch liegt über der Stadt. In der Lagerhalle befinden sich Kartonagen und Verpackungsmaterialien. Das Ganze brennt wie Zunder. 220 Feuerwehrleute sind zeitweise im Einsatz: Zusätzlich zur Werksfeuerwehr sind alle Abteilungen der Feuerwehr Weinheim, die Feuerwehren Hemsbach und Hirschberg sowie die Werksfeuerwehr Carl Freudenberg vor Ort. Dass sich der Brand auf das gesamte Obergeschoss des Gebäudes ausbreitet, können die Einsatzkräfte aber nicht verhindern.

Dennoch: Die Wehren bekommen die Lage unter Kontrolle, auch wenn Schaulustige ihnen teilweise im Weg herumstehen. Gegen 1.44 Uhr ist das Feuer unter Kontrolle, aber die 4800 Quadratmeter große Lagerhalle ist zerstört. Eine Brandschutzmauer an der rechten Seite der Halle hat ein Übergreifen der Flammen verhindert.

"Mitarbeiter nicht in Gefahr"

"Das Feuer zu begrenzen hatte oberste Priorität", sagt Weinheims Stadtbrandmeister Reinhold Albrecht. Mitarbeiter des Unternehmens seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, erklärt Uwe Seehaus, der bei Naturin Viscofan unter anderem für das Personalwesen und den Werkschutz zuständig ist. Der Sachschaden ist immens, aber noch nicht beziffert. Die Polizei schätzt, er werde sich im oberen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Die Bevölkerung wurde zeitweise aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Deshalb ist auch die Feuerwehr Ladenburg mit einem speziellen Messfahrzeug vor Ort. Doch schon in der Nacht kann Entwarnung gegeben werden: "Alle Messungen haben ergeben, dass es keine bedenklichen Werte im Umfeld des Firmengeländes gibt", schreibt die Stadt Weinheim. Ernsthaft zu Schaden gekommen ist niemand. Ein Feuerwehrmann verletzte sich im Einsatz leicht. shy