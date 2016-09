Land prüft BASF-Anlage

Nach dem Austritt des hochgiftigen Phosgen-Gases bei der BASF in Ludwigshafen hat das Land Rheinland-Pfalz die Überprüfung der fraglichen Anlage angekündigt.

Ludwigshafen. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Überprüfung der in die Schlagzeilen geratenen TDI-Anlage bei der BASF in Ludwigshafen angekündigt: "Wir haben eine kurzfristige Inspektion der Anlage beschlossen, die innerhalb der nächsten zwei Wochen erfolgen soll", sagt Umweltministerin Ulrike Höfken. "Im Fokus der Überprüfung stehen die Anlagensicherheit, der Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die Genehmigungskonformität", erläutert die Ministerin. Es habe am Donnerstag ein Gespräch mit den Verantwortlichen der BASF gegeben. Wie mehrfach berichtet, war beim Anfahren der TDI-Anlage im Juni giftiges Phosgen ausgetreten.

Derweil hat der Fraktionschef der Grünen, Bernhard Braun, die BASF aufgefordert, den Austritt aufzuklären. Zu diesem Zweck hat er eine Kleine Anfrage beim Landtag gestellt. Zudem hat die Berichterstattung der "Bild"-Zeitung für Wirbel gesorgt. So hatte das Blatt aus einem "streng geheimen" Papier zitiert. Dieses Schreiben verfügt angeblich, dass weder Behörden noch Öffentlichkeit informiert werden sollten. "Sollte das stimmen, wäre es ein Skandal", so Braun.

Anilin wehrt sich gegen Vorwürfe

Die BASF hatte sich gegen den Vorwurf der Vertuschung gewehrt. Nachdem es beim Anfahren der TDI-Anlage in einer abgeschotteten Sicherheitskammer zum Austritt eines Phosgen-Gemischs gekommen war, seien die betroffenen Mitarbeiter untersucht worden und hätten die Werksambulanz beschwerdefrei verlassen. Da es bei dem Zwischenfall nach Angaben der BASF keine schädlichen Umwelteinwirkungen und keine verletzten Personen gab, habe keine rechtliche Meldepflicht bestanden.

Die TDI-Anlage war mit Kosten von einer Milliarde Euro die größte Investition in der Geschichte der BASF in Ludwigshafen. TDI steht für Toluoldiisocyanat, ein Vorprodukt, das auch für die Herstellung von Matratzen benötigt wird. sin