Langer Stau nach Unfall auf A5

St. Leon-Rot. Ein schwerer Unfall hat am Donnerstagnachmittag auf der A 5 in Höhe St. Leon-Rot für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zwischen der Ausfahrt Karlsruhe-Nord und dem Kreuz Walldorf staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt auf bis zu rund 15 Kilometern Länge. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte der Fahrer eines Sattelschleppers gegen 15.10 Uhr ein Stauende vor dem Autobahnkreuz Walldorf übersehen und fünf langsam vor ihm fahrende beziehungsweise stehende Fahrzeuge - drei Autos und zwei Sattelzüge - aufeinandergeschoben.

Der Unfallverursacher und drei Frauen erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Sie kamen vorsorglich zur weiteren Abklärung ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr auf nur einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Fahrbahn wurde am Abend noch von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. (kris/pol)