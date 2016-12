Lehrgang für Hühnerhalter

Reilingen. Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises bietet im Zeitraum vom 19. Januar bis 2. Februar einen kostenlosen Lehrgang zur fachgerechten Haltung von Hühnerbeständen an. Der Lehrgang findet an drei Abenden jeweils montags um 19 Uhr in der "Besenwirtschaft Schell" in Reilingen, am Herrenbuckel 4 statt.

Er richtet sich an Personen, die einen kleinen Hühnerbestand anschaffen, ihren Stall umbauen oder bessere Haltungsbedingungen für ihre Tiere schaffen möchten. Die Referenten sind Annemone Ackermann, Geflügelfachberaterin am Regierungspräsidium Freiburg, und Julia Stubenbord vom Veterinäramt und Verbraucherschutz des Rhein-Neckar-Kreises. Die Expertinnen geben den Teilnehmern Tipps rund um die Themen bäuerliche Hühnerhaltung und Eiervermarktung.

Referentin Ackermann spricht am Montag, 19. Januar, um 19 Uhr, über die Themen Haltungsformen, Stallbau und Stallklima, sowie am Montag, 26. Januar, um 19 Uhr, über Fütterung, Dioxinproblematik, Eiervermarktung, Registrierung, Dokumentation. Julia Stubenbord spricht am Montag, 2. Februar, um 19 Uhr, über Bestandsregister, Viehverkehrsverordnung, Hygiene und Krankheiten mit der Problematik Salmonellen und Vogelgrippe.

Eine Anmeldung ist bis spätestens Freitag, 13. Januar, unter 07261/94 66 53 00 erforderlich. mai/red