Die Feuerwehr Speyer wurde am Donnerstagmittag zu einem Wohnungsbrand im Theodor-Storm-Weg gerufen.

Feuerwehreinsatz in Speyer:

Speyer. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Speyer ist am Donnerstagmittag eine Person tot aufgefunden worden. Die Identität der Leiche war zunächst noch unklar.

Nach Polizeiangaben wurde die Feuerwehr gegen 13 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Theodor-Storm-Weg gerufen. Die Wohnung im 6. Obergeschoss des Hauses brannte komplett aus. Während den Löscharbeiten wurden sowohl das Mehrfamilienhaus als auch das angrenzende Haus evakuiert. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. (gbr/pol)