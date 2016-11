Ludwigshafen. Neben einem Feldweg in der Nähe des Willersinn-Freibads in Ludwigshafen ist am Freitag eine Leiche gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, handelt es sich bei dem Toten um einen 64-Jährigen aus Baden-Württemberg. Die Leiche soll von einer Verkehrsteilnehmerin entdeckt worden sein, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Darüber hinaus gab es gestern keine näheren Informationen. Der Leichnam soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft obduziert werden. Das Obduktionsergebnis werde in Kürze folgen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die vom 25. zum 26. November verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo Ludwigshafen unter Telefon 0621/963 27 73 entgegen. Das vertrauliche Telefon ist unter 0621/56 44 00 erreichbar. agö