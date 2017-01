Leimen: Kroate nach Deutschland ausgeliefert und in U-Haft

Leimen. Der nach dem schweren Raubüberfall auf eine 67-jährige Frau in Leimen ermittelte kroatische Tatverdächtige befindet sich seit vergangenem Sonntag in einer Justizvollzugsanstalt in Deutschland. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, saß der Mann zunächst noch eine Haftstrafe wegen eines anderen Delikts in Kroatien ab und wurde nun, nach Ende dieser Strafe, am vergangenen Samstag nach Deutschland ausgeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hatte zuvor einen europäischen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und schwerem Raub gegen den mittlerweile 50-Jährigen erlassen. Noch am Sonntag wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei dem Überfall am Nachmittag des 31. Oktober 2014 gelangte der damals 48-Jährige nach Angaben der Polizei über eine offenstehende Terrassentür in die Kellerwohnung der 67-Jährigen. Dort traf er auf die Frau und griff sie an. Eine Nachbarin fand wenig später das lebensgefährlich verletzte Opfer. Durch eine Notoperation konnte die Frau gerettet werden, sie lag mehrere Tage im Koma. (gbr/beju/pol)