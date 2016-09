Lichtspielhaus nicht nur für Kino

Limburgerhof. Es begann mit der Zeitungslektüre am Frühstückstisch. Susanne Deickert (kleines Bild) las laut den Hinweis, dass das Capitol-Lichtspielhaus in Limburgerhof zum Verkauf stehe. Ihr Mann, Dieter Janneck, hatte aufmerksam zugehört. Beide brauchten nicht lange, um zu entscheiden: Wir kaufen das Kino. Aber es galt, noch einige Steine aus dem Weg zu räumen, wie sich bald herausstellte.

Wenn man den Übergang nach dem Tod von Gerhard Wolf, dem Erbauer des 1954 eröffneten Kinos, auf Thomas Sauer als Pächter und dann auf sie als Eigentümer betrachtet, hat das Haus eine aufregende Zeit hinter sich. Eine Grundüberholung der gesamten Haustechnik aus den 1950er Jahren war überfällig. Dass Wolf sie gar nicht durchgeführt hatte, obwohl er eigentlich dazu verpflichtet gewesen wäre, kam erst heraus, als die Frage des Verkaufs des Kinos auf der Agenda stand.

"Da diese Runderneuerung viel Geld kosten würde, war der Kompromiss mit dem TÜV und der Baubehörde des Kreises, dass wir das Kino bis zum Beginn der Renovierung nur mit "halber Last" fahren", sagt die Inhaberin. Das hieß: nur 90 Besucher pro Vorführung statt möglicher 274. Was Sauer nicht stemmen konnte, erledigten Deickert und Janneck: Am 8. September wurde das Traditionshaus wieder eröffnet.

Satellitenschüsseln auf dem Dach

Aber schon vor der Haustechnik investierte das Ehepaar in moderne Projektionssysteme auf Basis des digitalen DCP, wobei der Film - ähnlich wie früher bei VHS - von einer Festplatte, die sich in einer Kassette befindet, eingelesen wird. Die Technik erlaubt die Wiedergabe in HD.

Neu sind zwei Satellitenschüsseln auf dem Dach des Kinos, die Live-Übertragungen erlauben. So war trotz Bauphase die siebte Sinfonie von Gustav Mahler, gespielt von den Berliner Philharmonikern, zu sehen. Die Musiker werden am 31. Dezember mit ihrem Silvesterkonzert das neue Jahr einläuten.

An jedem dritten Mittwoch findet ein "Mädels-Abend" statt, als Fortsetzung des Frauenkinos, das seit mehr als 15 Jahren in Zusammenarbeit mit der Gemeinde angeboten wird. "Aber es gibt auch Kaffee-Kino, an jedem ersten Mittwoch im Monat im Rahmen des Senioren-Programms", so Deickert. Jeden Sonntag ist um 20.15 Uhr Tatort-Zeit - "fer umme". "Die ARD verlangt keine Gebühren für die Simultanübertragung", berichtet Deickert.

Das Ehepaar, beide bekennende Film- und Kinofans, hat sich mit der Übernahme des Traditions-Kinos einen Lebenstraum erfüllt und lässt nun sein ganzes Herzblut in das neue Unternehmen fließen. (BILD: Cra)