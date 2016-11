„Lieber tiefgekühlt,   aber gesund“

Etliche Gänse sind bereits verspeist. Dennoch prägt normalerweise das weiß gefiederte Geflügel zwischen St. Martin und Weihnachten rund um den Karl'schen Hof in Mannheim-Friedrichsfeld das Bild. In diesem Jahr ist alles anders - wieder einmal. Wegen der Vogelgrippe, die derzeit vor allem im Bodenseeraum grassiert, griff das Land Baden-Württemberg vor einer Woche zu einer drastischen Maßnahme: Es verordnete flächendeckend Stallpflicht für Geflügel wie Hühner oder Gänse. Das solle verhindern, dass Wildvögel das Virus einschleppten, so Lutz Michael, Veterinäramtsleiter im Rhein-Neckar-Kreis.

Die Verordnung traf Hella und Jochen Karl nicht gänzlich unerwartet. Schon zwei Tage zuvor habe der Amtstierarzt angerufen. "Wir sollten uns schon mal überlegen, was wir mit den Gänsen machen", berichtet Hella Karl dieser Zeitung von dem Gespräch. Viel Zeit zum Nachdenken blieb freilich nicht.

Gefahr gegenseitiger Verletzung

Bundesländer reagieren unterschiedlich schnell Das Risiko, das von erkrankten Wildvögeln ausgeht, wird von den Bundesländern unterschiedlich eingeschätzt. Klar ist aber der Trend: Die Stallpflicht für Geflügel wird weiter ausgedehnt. Am schnellsten voran ging dabei Baden-Württemberg. Schon am 18. November trat eine landesweit geltende Verordnung in Kraft. Eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums sagte, man habe auf Regelungen für einzelne Landkreise verzichtet, um einen "Flickenteppich" zu verhindern. Zu dem weitgehenden Schritt hat das Ministerium sich nicht zuletzt deshalb entschlossen, weil es sich bei dem H5N8-Virus um eine ausgesprochen aggressive, sich schnell ausbreitende Form handle. Das Mitte Oktober im Mannheimer Luisenpark festgestellte Virus dagegen sei "niedrig-pathogen" gewesen. Deshalb seien damals keine weiteren Schritte erforderlich gewesen. Hessen hatte eine Stallpflicht in der vergangenen Woche zunächst nur in Teilgebieten angeordnet, etwa in einer 500-Meter-Zone am Rhein. Seit Montag gilt die Verordnung aber für das gesamte Land. In Rheinland-Pfalz gibt es noch keine flächendeckende Stallpflicht. Sie gilt unter anderem in rheinnahen Gebieten des Rhein-Pfalz-Kreises sowie in den Kreisen Germersheim und Alzey-Worms. bhr [mehr...]

400 bis 500 Gänse zieht die Landwirts-Familie in der Regel pro Jahr groß. Etwa ein Viertel der Tiere verkaufe man vor dem Martinstag. Für den Rest würde die große Halle auf dem Hof vielleicht gerade so reichen. Aber "das Tor muss immer mal wieder geöffnet werden". Und so könne man nicht ausschließen, dass sich ein Wildvogel ins Gebäude verirre. Außerdem setze es die Tiere unnötig unter Stress, sie auf engem Raum zusammenzupferchen. Nicht zuletzt steige dabei die Gefahr, dass sie sich gegenseitig verletzten.

So kamen Hella und Jochen Karl schließlich zum Schluss: "Besser einen gefrorenen, aber dafür gesunden Gänsebraten als gar keinen." Deshalb stand ein Kraftakt an: Die Tiere, die sonst im Laufe mehrerer Wochen nach und nach bis kurz vor Weihnachten geschlachtet werden, wanderten in gerade Mal zwei Tagen in den Tiefkühl-Container.

Für die "Hauruck-Aktion" habe man am Wochenende rund 15 Personen eingespannt. Brüder, Schwägerinnen und Freunde packten an beiden Tagen "von sieben Uhr morgens bis sechs Uhr abends mit an", während der Amtsarzt immer wieder Stichproben nahm. Wie vor St. Martin sei erwartungsgemäß "alles in Ordnung" gewesen.

Ein Vorteil für die Familie Karl ist es, dass die Gänse zu dieser Jahreszeit schon ausgemästet sind. Das heißt: Sie haben ihr Schlachtgewicht erreicht. Dass man jetzt auf die Tiefkühl-Lösung zurückgreife, stoßen bei den zum großen Teil langjährigen Kunden auf großes Verständnis. "Er wird sehr positiv aufgenommen, dass wir uns Gedanken machen", berichtet Hella Karl. So halte sich die Verunsicherung wegen der sich häufenden Meldungen zur Vogelgrippe auch in Grenzen. Bislang habe man die Gänse immer komplett verkaufen können - auch in früheren Vogelgrippe-Jahren.

Nichts anderes erwartet Hella Karl auch in diesem Jahr: "Die Kunden wissen, dass sie sich auf uns verlassen können."

Mast vor Jahren aufgegeben

Seit einigen Jahren gar nichts mehr mit Gänsemast am Hut hat Henrik Eichenauer aus dem südhessischen Hüttenfeld. Nicht zuletzt wegen seiner Erfahrungen mit der Vogelgrippe 2005 zog er die Konsequenz, darauf zu verzichten. Wenn man Gänse einstalle, so seine damalige Erfahrung, "ist das für die Tiere furchtbar". Sie gerieten in Panik, "so etwas möchte ich nicht mehr mitmachen". Ungern erinnert er sich außerdem an die vielen Diskussionen mit Kunden - auch wenn der Verkauf damals letztlich nicht zurückgegangen sei.

Inzwischen gilt die Stallpflicht auch in flussnahen Teilen des Rhein-Pfalz-Kreises und im Kreis Germersheim, wo die Straußenfarm Rülzheim mit ihren derzeit 83 Laufvögeln betroffen ist. Geschäftsführer Christoph Kistner hat eine Ausnahmegenehmigung beantragt, wie er dieser Zeitung mitteilt - denn ein Einsperren gefährde das Leben der eleganten Vögel. Kistner weißt auf umfangreiche präventive Maßnahmen hin. So würden die Tiere ausschließlich im Stall gefüttert und getränkt, und ein Doppelzaun verhindere den Kontakt mit anderem Nutzgeflügel oder Betriebsfremden.