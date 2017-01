Liebesbeweise per WhatsApp

Sennas Verwandte verfolgen den Prozess um das getötete Baby in Frankenthal bei jedem Verhandlungstag in Pullis mit dem Bild des Kindes.

Frankenthal. Es geht um jede Menge Detailfragen an diesem Tag im Frankenthaler Babymordprozess. Alexander Klein, Rechtsanwalt von David M. (Namen von der Redaktion geändert), nimmt sich minuziös die Chatverläufe des Nachrichtendienstes WhatsApp zwischen seinem Mandaten und dessen damaliger Freundin Samira L. vor, der Mutter der getöteten Senna. Im Zeugenstand an diesem Tag ist erneut Sennas Mutter, die im Prozess auch als Nebenklägerin auftritt, sowie der Bekannte von M, der als Einziger beobachtet haben soll, wie das drei Monate alte Baby aus dem zweiten Stock des Frankenthaler Reihenhauses in den Garten fiel.

Provozierende Fragen

Das Ziel von Rechtsanwalt Klein ist von Anfang an offensichtlich: Zeugen diskreditieren, ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel ziehen. Mit seiner pointierten, auch provozierenden Fragetechnik macht er sich nicht nur bei den Zeugen keine Freunde, sondern erregt auch den Widerspruch von Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz und Nebenklagevertreter Frank H. Peter. Diese wollen nicht nochmals die gleichen Fragen an den Tatzeugen gestellt wissen wie bei dessen letztem Auftritt im Zeugenstand. Was ihnen den Vorwurf Kleins einhandelt: "Sie wollen keine Aufklärung, Herr Kollege!"

Frankenthaler Babymord-Prozess Seit dem 10. November läuft der Babymord-Prozess am Landgericht Frankenthal. Angeklagt ist ein 32-jähriger Frankenthaler, der in der Nacht zum 14. Mai seine drei Monate alte Tochter vom Balkon im zweiten Stock seiner Wohnung in den Hof geworfen haben soll. Das Kind starb. Außerdem soll der Angeklagte seine damalige Lebensgefährtin und die Mutter des Kindes sowie ein weiteres Kind und einen Bekannten mit dem Messer verletzt haben. Ursprünglich waren acht Verhandlungstage angesetzt. Es sind jedoch weitere Termine nötig. Ein Urteil fällt nicht vor Ende April. Der nächste Termin ist morgen. Dann soll die Familie aussagen.

Die Tat und der Prozess stecken Samira L. in den Knochen. War sie während der jüngsten Sitzungen in einigermaßen stabiler Verfassung, kämpft sie diesmal schon vor Beginn mit den Tränen. Mehrfach muss die Befragung unterbrochen werden. Cola und Traubenzucker sollen sie stärken. In der rund sechsstündigen Befragung bohrt Klein erneut nach ihrem Verhältnis zum Angeklagten, will wissen, ob sie Daniel M. geliebt habe, vielleicht sogar über die Tat hinaus. "Das ist ja ekelhaft", entgegnet die Nebenklägerin entgeistert.

Mehrfach habe sie Liebesbeweise gefordert, zitiert Klein entsprechende WhatsApp-Meldungen - und fragt, ob sie damit vielleicht den Wunsch verbunden habe, M. möge seine Ex-Freundin und Mutter seiner drei weiteren Kinder umbringen. Auch das ist eine Vermutung, die Samira explodieren lässt: "Was lügst du so dreckig, du Missgeburt?", schleudert sie dem Vater ihres getöteten Kindes entgegen. Sie habe sich M. gegenüber ganz normal verhalten, um keinen Verdacht über ihre geplante Trennung zu erwecken, begründet sie die vermeintlichen Liebesbeteuerungen. Als Klein schließlich Details aus dem Sexualleben des Paares erörtern will, wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Auch eine vorgetäuschte Schwangerschaft nach Sennas Geburt und das Verhältnis zu M.s weiteren Kindern sind unter anderem Thema des Verhandlungstages. Diese seien "manchmal schon anstrengend" gewesen, gibt Samira L. zu. Dass sie sich rund um die Geburt und danach nicht um M.s Kinder kümmern wollte, begründet sie mit zwei schweren Infektionskrankheiten von Senna.

Dennoch ist in den Chatverläufen, die die Vorsitzende Richterin der Ersten Strafkammer, Alexandra Ulrich, vorliest, immer wieder von Liebe die Rede, allerdings auch von der Eifersucht, die M. auf Senna empfunden habe.

Der mutmaßliche Tatzeuge, ein 31-jähriger Gerüstbauer, leidet noch immer unter den Geschehnissen. "Es gibt Dinge, die will man einfach nicht gesehen haben. Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen", sprudelt es aus dem Zeugen heraus. Wegen seiner posttraumatischen Belastungsstörung habe er neunwöchige Reha in einer psychosomatischen Klinik hinter sich, wache nachts aber immer noch mit den Bildern von der Tatnacht vor Augen auf.

Wie seine Spuren an ein Küchenmesser kamen, das nach der Tat im Hausflur gefunden wurde, kann er sich nicht erklären. Dass der 31-Jährige Gewalt gegen Frauen grundsätzlich und rigoros ablehnt, wie er bei seiner ersten Befragung sagte, will Rechtsanwalt Klein so nicht stehenlassen und zaubert zwei frühere Verurteilungen des Zeugen wegen Körperverletzung hervor. Ein Opfer war eine damalige Ex-Freundin des Mannes. Sie habe die gemeinsame Tochter zur Adoption freigeben wollen, sagt der Zeuge: "Da ist mir die Hand ausgerutscht."