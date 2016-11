„Lindenstraße“-Stars geben Autogramme

Speyer. Das Technik Museum holt am kommenden Wochenende wieder die "Lindenstraße" nach Speyer. Am Samstag, 3. Dezember, werden sieben Darsteller der ARD-Serie im Museum zu Gast sein. Neben Talkrunde und Autogrammstunde steht auch eine weihnachtliche Premiere auf dem Programm.

In dem 30-minütigen Film "Schwarze Raben, Hausmusik und Weihnachtsgans" haben die Serienmacher weihnachtliche Höhepunkte aus 31 Lindenstraße-Jahren zusammengestellt. Gezeigt wird er erstmals am Samstag im Forum-Kino des Museums. Zwischen 11 und 13.45 Uhr nehmen die Darsteller dort außerdem an Talkrunden teil. Für den Besuch stehen 300 Tickets zur Verfügung, die ab sofort im Online-Shop des Museums für sechs Euro pro Stück oder direkt an der Kasse des Technik Museums gekauft werden können.

Die Verbindung der Serie mit Speyer hat Tradition: Seit sieben Jahren gibt es im Museum Wilhelmsbau einen Ausstellungsraum mit Originalrequisiten. Zu den Schauspielern, die am Samstag vor Ort sind, gehört Marie-Luise Marjan, bekannt als "Mutter Beimer". Mit ihr nach Speyer kommen Jo Bolling (in der Serie Andy Zenker), Anna Sophia Claus (Lea Starck), Erkan Gündüz (Murat Dagdelen), Sontje Peplow (Lisa Dagdelen), Jannik Scharmweber (Nico Zenker) und Greta Short (Lara Brooks). Sie geben von 15.30 bis 17.30 Uhr Autogramme im Museum Wilhelmsbau. Wer ein Ticket für die Talkrunde oder das Technik Museum hat, hat freien Eintritt zur Autogrammstunde. Wer nur in das Museum Wilhelmsbau will, kann dort auch eine Eintrittskarte für sechs Euro kaufen. zg/fab