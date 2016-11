Lkw kippt auf Fahrbahn

Rhein-Neckar. Bei Unfällen auf der Autobahn 6 sind am Wochenende mehrere Menschen verletzt worden. Für Verkehrsbehinderungen sorgte am Samstag ein umgestürzter Lkw. Aus noch ungeklärter Ursache war der Fahrer gegen 20.15 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg mit dem Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken verlor der 53-Jährige die Kontrolle, der Lkw durchschlug die Mittelleitplanke und kippte auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr befreite den leicht verletzten Fahrer aus dem Führerhaus. Aus dem Tank trat Diesel aus, den die Einsatzkräfte binden mussten. Das Technische Hilfswerk barg außerdem die verlorene Ladung: mehrere Tonnen Winterreifen. Die A6 war komplett gesperrt.

Vor dem Kreuz Walldorf fuhr später ein 31-jähriger Mann mit seinem BMW gegen das Heck eines Sattelzugs. Die 70-jährige Beifahrerin im BMW erlitt schwere Verletzungen, Lebensgefahr konnte die Polizei nicht ausschließen. Auch der Fahrer sowie drei weitere Insassen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt.

Unter Alkoholeinfluss stand ein 53-Jähriger, der am Samstagabend auf der A 6 in Höhe Schwetzingen mit seinem Ford Mustang von der Fahrbahn abkam. Der Mustang überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. fab