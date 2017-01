Lkw verlieren gefährliche Eisgeschosse

Vor allem auf den Dächern von Planenzügen bildet sich Eis. © Polizei

Rhein-Neckar. Eine Eisplatte kracht vom Dach eines Lkw auf die A 61 und zerbricht auf dem Asphalt in Tausend kleine Splitter. Dem überholenden Autofahrer gefriert das Blut in den Adern: "Was wäre passiert, wenn die kalte Last auf der Windschutzscheibe gelandet wäre?" Der Planenzug ist längst im dichten Verkehr verschwunden und der Trucker hat von seinem "Ladungsverlust" vermutlich gar nichts bemerkt. "Witterungsbedingt sind wir in den vergangenen Tagen immer wieder zu Unfällen gerufen worden, bei denen Eisplatten von den Dächern oder Ladeflächen fahrender Lastwagen geweht worden sind", berichtet Maurice Golfier von der Polizeiautobahnstation Ruchheim.

Mit Schnee habe die Eisbildung auf den Brummidächern nicht viel zu tun: "Das passiert immer dann, wenn tagsüber die Sonne scheint und es nachts Frost gibt", erklärt Michael Klump vom Polizeipräsidium Mannheim. Meistens krache die kalte Fracht von Planen-Lastwagen, da sich in den nach unten durchhängenden Dächern mehrere Hundert Liter Wasser ansammeln können, die über Nacht zu Eis gefrieren. Bei höherem Tempo ziehe sich die Plane zusammen, der Fahrtwind greift unter die Scholle und hebt sie ab.

Kennzeichen notiert

Erst am Montag habe ein von einem Anhänger herabfallendes Exemplar auf der A 5 am Kreuz Heidelberg einen Unfall verursacht. Die Eisplatte sei direkt vor einer 55 Jahre alten Autofahrerin auf die Straße gefallen und gegen ihren Wagen gestoßen. "Glücklicherweise hat sich die Frau das Kennzeichen des Lkw gemerkt, so dass der 41-jährige Fahrer ermittelt werden konnte. Er hatte von dem Vorfall nichts bemerkt."

Flüchtig ist nach Angaben der Landauer Polizei dagegen ein Trucker, der auf der B 9 bei Rülzheim (Kreis Südliche Weinstraße) eine Eisplatte verloren hat, die ein nachfolgendes Auto beschädigte. "Meistens bleibt es bei Sachschäden. Bekannt sind aber auch Fälle, in denen die Wucht der Eisplatte ausreichte, die Windschutzscheibe zu durchschlagen, was mit erheblichen Gefahren für die Autoinsassen einhergeht", betont Golfier. Deshalb sei es am besten, Abstand zu halten.

"Bei Kontrollen auf den Autobahnen 6, 61 und 65 sind einige Fahrer gestoppt worden, die erst weiterfahren durften, nachdem sie ihren Laster in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt hatten", sagt er.

Nicht immer ganz einfach, wie ein Kollege von der Verkehrspolizei in Darmstadt einräumt: "Ist der Lkw leer, reicht es, wenn die Fahrer mit einem Besenstiel von innen gegen die Plane schlagen. Bei vollen Brummis müssen sie erst auf eine Leiter steigen, um das Eis von außen zu entfernen", sagt er. Die zweite Variante sei bei den Berufsgenossenschaften wegen der Unfallgefahr jedoch nicht so gern gesehen.

Dennoch gilt laut Golfier: "Wird ein Fahrer erwischt, droht ihm ein Bußgeld von 80 Euro, im Fall eines Unfalls von 120 Euro. Hinzu kommt ein Punkt in Flensburg." Einige Autohöfe böten entsprechende Gerüste zum Reinigen der Planendächer. Bei festen Aufbauten stellt sich das Problem laut Kranz nicht so: "Weil die nicht nachgeben, bildet sich höchstens eine dünne Eisschicht wie auf einem Autodach. sin