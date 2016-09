Lösungen ausgetreten

Im Werk der BASF in Ludwigshafen haben sich am Mittwoch zwei Betriebsunfälle mit Produkaustritten ereignet. (Symbolbild)

Ludwigshafen. Im Werk der BASF in Ludwigshafen haben sich gestern zwei Produktaustritte ereignet. Wie der Chemiekonzern mitteilte, traten im Werksteil Nord bei Spülarbeiten gestern Mittag vier Tonnen einer wässrigen Formaldehydlösung aus. Sechs Mitarbeiter einer externen Firma seien in der BASF-Ambulanz untersucht worden. Laut BASF konnten alle sechs Mitarbeiter wieder zur Arbeit zurückkehren. Der Austritt der Chemikalie wurde von der BASF-Feuerwehr gestoppt, hieß es in einer Mitteilung. Die Formaldehydlösung sei aufgefangen worden.

Keine Meldung erforderlich

Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesbehörde Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) gelangte das Formaldehyd nicht in Boden oder Wasser. Eine Meldung nach Störfallverordnung sei im Fall von Formaldehyd ab einer Menge von zehn Tonnen erforderlich. Bei Formaldehyd handelt es sich um ein chemisches Grundprodukt, das unter anderem zur Herstellung von Produkten in der Kunststoff- und Holzwerkstoffindustrie angewendet wird.

Zweiter Störfall in der Nacht

Kurz nach 22 Uhr ereignete sich dann ein weiterer Störfall im Werksteil Süd. Aus einer undichten Leitung trat eine Menge von 200 Litern Chlorbenzol aus. Zwei BASF-Mitarbeiter und zwei Mitarbeiter einer externen Firma, die sich in dem Bereich aufhielten, wurden vorsorglich durch einen Werksarzt untersucht und konnten wieder in den Betrieb zurückkehren. Die zuständigen Behörden wurden laut einer Mitteilung der BASF informiert.

Auch hier konnte die Werksfeuerwehr den Produktaustritt stoppen und die Leckage abdichten. Die Umweltmesswagen der BASF waren bei beiden Störfällen innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs und konnten nur im Fall des Chlorbenzol-Austritts im Nahbereich leicht erhöhte Messwerte feststellen.

