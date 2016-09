Zwischenfälle bei der BASF

Die TDI-Anlage im BASF-Werk in Ludwigshafen. TDI dient als Grundstoff zur Herstellung von Schaumstoffen, die in Polstern und Matratzen verwendet werden.

Ludwigshafen. Rund 50 Liter Salzsäure sind nach Angaben der BASF am Donnerstagmorgen bei Wartungsarbeiten aus einer Leitung ausgetreten. Drei Mitarbeiter und ein Arbeiter einer externen Firma seien vorsorglich untersucht worden. Alle konnten laut Mitteilung in den Betrieb zurückkehren. Die BASF-Feuerwehr hat die Salzsäure-Dämpfe mit Wasserwerfern niedergeschlagen. "Die Umweltmesswagen waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs und stellten in unmittelbarer Umgebung des Betriebs leicht erhöhte Messwerte fest", so die BASF. Salzsäure verursache schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden, sie könne die Atemwege reizen und gegenüber Metallen korrosiv sein, heißt es in der Mitteilung des Konzern.

Am Nachmittag kam es dann nach Angaben der BASF zu einer technischen Störung im Steamcracker. Die Anlage sei daraufhin vorschriftsgemäß heruntergefahren worden. "Überschüssige Gase werden über eine Fackel verbrannt, dabei kam es vorübergehend zu Rußbildung. Die Fackeltätigkeit und die Geräuschbelästigung können möglicherweise bis zum Wochenende andauern", heißt es in der Mitteilung weiter.

Darüber hinaus ist es schon bei der schrittweisen Inbetriebnahme der neuen TDI-Anlage auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen im Juni zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte auf Anfrage, dass am Abend des 15. Juni in einem Betrieb im Werksteil Süd aus einer Leitung eine geringe Menge eines Gasgemischs aus Stickstoff und Phosgen ausgetreten sei.

Der Vorfall habe sich innerhalb einer Sicherheitskammer ereignet, so der Sprecher. Dabei handele es sich um einen geschlossenen Bereich, aus dem keine Stoffe in die Umwelt entweichen können. Zwei Mitarbeiter, die sich an einer einige Meter entfernten Stelle aufgehalten hatten, hätten die Kammer sofort verlassen. Einer der Mitarbeiter habe später über "leichte unspezifische Beschwerden" geklagt. Vorsorglich kamen beide deshalb zur Beobachtung in die BASF-Ambulanz.

Bei der Untersuchung hätten sich jedoch keine auffälligen Befunde ergeben, so dass beide die Ambulanz "beschwerdefrei" wieder verlassen konnten. Weitere medizinische Untersuchungen seien nicht erforderlich gewesen. Die Phosgenplaketten, die die Mitarbeiter in den Anlagen tragen müssen, in denen Phosgen verarbeitet wird, hätten keine Verfärbungen gezeigt. Die Plakette misst die Konzentration des Stoffes und zeigt ihn an.

Weitaus dramatischer verlief ein Arbeitsunfall am BASF-Standort in Yeosu in Südkorea: Dort war am 27. Mai ein Mitarbeiter einer externen Firma aus noch unbekannten Gründen mit Phosgen in Berührung gekommen. Der Mann starb am 9. Juni in einem Krankenhaus. In diesem Fall seien alle zuständigen Behörden, Mitarbeiter der BASF Korea und ihre Familien "umgehend informiert" worden. Zu weiteren Details wollte sich der Sprecher nicht äußern, da die Ermittlungen der Behörden noch nicht abgeschlossen seien.

Das Gas Phosgen gilt als sehr giftig. Als chemischer Kampfstoff unter dem Namen Grünkreuz kam Phosgen im Ersten Weltkrieg zum Einsatz und war für den Tod von etwa 90 000 Menschen verantwortlich. (Christian Schall/Anne Jeschke)