Ludwigshafener darf Spenden nicht in die Türkei bringen

Ludwigshafen. Seit fünf Jahren sammelt Fawaz Arnaout: Wolldecken, dicke Kleidung, auch Lebensmittel und Geld. Zugute kommt dies Opfern und Flüchtlingen des Bürgerkriegs in Syrien. Regelmäßig schickt Arnaout Container ins türkisch-syrische Grenzgebiet und fliegt auch selbst dorthin, um die Verteilung der Spenden zu kontrollieren. Mit dem Bargeld kauft er Nahrungsmittel, um sie an Bedürftige verteilen zu lassen.

Seine jüngste Reise hat er aber nicht antreten können. Kurz vor dem Abflug vom Flughafen Stuttgart am 19. Dezember hat die Bundespolizei seinen Reisepass und Personalausweis eingezogen und dem 62-jährigen Mann für 14 Tage die Ausreise verweigert. Der Vorwurf: Fawaz Arnaout stehe im Verdacht, eine terroristische Vereinigung zu unterstützen.

Fawaz Arnaout ist deutscher Staatsbürger und stammt aus Syrien. Seit 1980 lebt er in Deutschland, ist verheiratet und hat drei Kinder. Aus Anteilnahme am Schicksal seiner Landsleute hat er mit der Syrienhilfe begonnen. Er tat dies zuerst mit dem Sozialverein "Lien" und arbeitet aktuell mit dem Verein "Ikram" mit Sitz in Neuenstadt am Kocher zusammen. Alle drei Monate füllt Arnaout in der Ludwigshafener Seydlitzstraße einen großen Übersee-Container mit Hilfsgütern, warmer Kleidung und Decken. Auch zahlreiche Ludwigshafener geben ihm Spenden - Privatleute, Kirchengemeinden, Schulen und Kindergärten. "Der alte Syrer mit dem weißen Bart" ist bekannt in der Stadt. Alles habe er immer ordnungsgemäß angemeldet, sagt Fawaz Arnaout. Zu verbergen habe er nichts. Gerne lege er alles offen.

Ausreiseuntersagung Das Passgesetz regelt die Bestimmungen, wann Behörden einem deutschen Bürger die Ausreise verbieten und seine Ausweise kassieren. Die Untersagung der Ausreise ist in den Paragrafen 7, 8 und 10 geregelt. Danach darf die Bundespolizei den Pass einziehen, "wenn bestimmte Tatsachen die Annahme begründen, dass der Passbewerber die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdet."

Ausgezogen bis auf die Unterhose

Seit drei Jahren bemerkt allerdings auch er, dass die Sicherheitsbehörden die Kontrollen verschärft haben. Er sei schon zwei Mal verhört worden, musste sich bis auf die Unterhose ausziehen, durfte aber immer fliegen. Diesmal nicht. Im Flugwartebereich des Stuttgarter Flughafens auf seiner Reise in die türkische Grenzstadt Reyhanli seien Polizisten auf ihn zugekommen und hätten ihn zum Gespräch gebeten. Das zog sich insgesamt sieben Stunden hin. Er habe weder zu essen noch zu trinken bekommen und habe auch nicht beten dürfen, sagt Arnaout. Er sei immer wieder nach Ziel und Zweck seiner Reise gefragt worden, berichtet er im Gespräch mit dieser Zeitung. Er habe schon beim Check-In am Schalter angegeben, dass er 9765 Euro Bargeld dabei habe, obwohl die Anzeigepflicht erst ab 10 000 Euro besteht. Für das Geld habe er 500 Pakete mit Nahrungsmitteln bestellt, dass er über die türkische Hilfsorganisation "Hiba" verteilen lassen wollte. "Ich habe nichts verbrochen", sagt Arnaout. Festgenommen worden sei er nicht.

Das Problem: Fawaz Arnaout kann nicht die Herkunft jedes Euro schriftlich und detailliert belegen. Er bekomme das Geld auf der Straße zugesteckt oder in den Moscheen. Alle hätten zwar betont, dass sie ihre Spende bestätigen würden. Schriftlich hat Arnaout das aber nicht.

Die Bundespolizei hält es zumindest für möglich, dass Arnaout mit dem Geld islamistische Gruppierungen unterstützen könnte. In der schriftlichen Ausreiseuntersagung wirft ihm die Polizei vor, dass er Herkunft und Verwendung des Bargeldes nicht glaubhaft habe belegen können. Auch vermisst die Behörde einen Nachweis für die Bestellungen der Essenspakete und eine Erklärung, warum Arnaout unbedingt persönlich nach Reyhanli reisen müsse. Er habe den Verdacht nicht entkräften können, "dass Ihre Ausreise nicht dem angegebenen Zweck dienen und dass das mitgeführte Bargeld nicht für humanitäre Zwecke, sondern der Unterstützung terroristischer Gruppierungen und Handlungen dienen könnte", heißt es in der Ausreiseuntersagung.

Prüfung noch nicht abgeschlossen

Auch bei der Staatsanwaltschaft in Zweibrücken ist der Spendensammler bekannt. Der leitende Oberstaatsanwalt Martin Graßhoff nennt ausdrücklich keine Namen. Er bestätigt aber, dass seine Behörde gegen einen 62-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus der Vorderpfalz ermittle, der in Syrien geboren sei. Es geht um den Vorwurf, "dass der Beschuldigte in Deutschland Spenden sammeln soll und diese Beträge direkt oder indirekt auch an Gruppierungen in Syrien gelangen sollen, die damit terroristische Kampfhandlungen im dortigen Krieg finanzieren sollen", so Graßhoff. Die Prüfungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Von Ermittlungen gegen ihn weiß Arnaout nichts.

Der Ball liegt nun bei der Stadt Ludwigshafen. Die Bundespolizei hat ihr die Entscheidung über die Rückgabe der Ausweise überlassen. Für die Verwaltung eine ungewohnte Entscheidung: Denn aus den vergangenen zehn Jahren ist dem Rathaus kein Fall bekannt, in dem ein Ludwigshafener ein Ausreiseverbot bekommen habe. Dieses zeitlich befristete Verbot ist am Montag ausgelaufen. Fawaz Arnaout dürfte somit wieder reisen. Für einen Flug in die Türkei braucht er allerdings einen Ausweis. Doch der ist noch nicht mal im Rathaus eingetroffen.

Dass er wieder nach Reyhanli fliegen wird, daran lässt Fawaz Arnaout keinen Zweifel. Schließlich müsse er die 500 Pakete bezahlen und verteilen lassen. Mit islamistischem Terror habe er definitiv nichts zu tun.