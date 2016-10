„Luftlinien-Tarif“ bald verbundweit?

Registrierung nicht mehr möglich: "Touch & Travel" läuft aus. © miro

Rhein-Neckar. Wird der "Luftlinien-Tarif", wie er seit knapp zwei Jahren in Bussen und Bahnen in Heidelberg getestet wird, bald im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Neckar eingeführt? Seit dem vergangenen Jahr suchen die ÖPNV-Anbieter der Region nach einem Nachfolger des Handy-Ticket-Systems "Touch & Travel". Am 30. November stellt die Bahn diesen Dienst ein.

Es ist so praktisch: Beim Einsteigen in Bus oder Bahn per Handy-App einchecken, bei der Ankunft am Ziel abmelden - und automatisch wird der Fahrpreis ermittelt und am Monatsende eine Sammelrechnung erstellt. Doch mit "Touch & Travel", dem bundesweiten Handy-Fahrschein-System, ist in wenigen Wochen Schluss. Die Bahn stellt das System ein und hat die Verträge mit den regionalen Verkehrsverbünden gekündigt.

Damit endet auch das Heidelberger Pilotprojekt "eTarif", bei dem der Fahrpreis nach der Luftlinienentfernung zwischen Ein- und Ausstiegshaltestelle berechnet wird, trotz Erfolgs einen Monat früher als vorgesehen. Im Verkehrsverbund Rhein-Neckar wird bereits seit Monaten fieberhaft an einem Nachfolgesystem gearbeitet. Doch es wird frühestens im Januar 2017 starten. Das bedeutet: Im Dezember muss man seine Fahrkarte auf andere Art lösen.

Fahrkarten per Handy Es gibt mehrere Möglichkeiten, elektronische Tickets für Bus, Bahn und Zug zu kaufen.

für Bus, Bahn und Zug zu kaufen. Entsprechende Apps für das Smartphone bieten sowohl die Bahn AG, als auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) an.

für das Smartphone bieten sowohl die Bahn AG, als auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) an. Die elektronischen Fahrkarten werden vor Fahrtantritt aufs Handy gebucht.

aufs Handy gebucht. Beim "eTarif" hingegen wird der Fahrpreis nach Fahrtende berechnet.

"Wir teilen Ihnen hiermit bereits heute mit, dass Touch & Travel zum 30. November eingestellt wird": Diese Mail erhalten in diesen Tagen alle Kunden, die mit dem elektronischen Handyticket Bus, Bahn und Zug nutzen, von der DB Vertrieb GmbH in Frankfurt. Begründet wird die Kündigung mit Marktforschungsstudien: Kunden würden "im Nahverkehr eine ,Alles-aus-einer-Hand-App' mit Informationen und zusätzlichen Services von ihren Verkehrsverbünden erwarten", heißt es in dem elektronischen Schreiben.

"Bei uns melden sich viele ,Touch & Travel'-Kunden, die unsicher sind und wissen möchten, wie es weitergeht", bestätigt Rüdiger Schmidt, Geschäftsführer der Unternehmensgesellschaft Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Im VRN nutzen über 90 Prozent der Passagiere Zeitkarten wie die "Karte ab 60" sowie Studenten-, Schüler- und Jobtickets. Handy-Systeme sind vor allem für gelegentliche Nutzer interessant. Rund 7000 Fahrkarten monatlich gingen im Herbst 2015 über "Touch & Travel" in den Verkauf. "Wir wollen auf jeden Fall einen Ersatz", sagt Schmidt - dabei werde auch an der Ausweitung des ,Luftlinien-Tarifs' auf das VRN-Gebiet gedacht.

Im Haupt- und Finanzausschuss

Etwa die Hälfte des Umsatzes wird in Heidelberg mit dem erfolgreichen Pilotprojekt "eTarif" eingefahren: Nach dem Ein- und Auschecken per Handy berechnet sich der Fahrpreis aus einer Grundgebühr von einem Euro und zwanzig Cent je angefangenem Kilometer Luftlinie zwischen Ein- und Ausstieg. Bei kürzeren Strecken in der Stadt ist das auf jeden Fall günstiger als das Standard-Einzelticket für 2,50 Euro.

Im Haupt- und Finanzausschuss des Heidelberger Gemeinderates soll am 19. Oktober eine Bilanz gezogen werden. "82 Prozent der Fahrgäste finden den Tarif gut oder sehr gut", zitiert der Stellvertretende Fraktionschef der Grünen Christoph Rothfuß eine aktuelle Studie.