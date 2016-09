Luther-Pop und Thesentüren

Mannheim/Ludwigshafen. Eine Thesentür in virtueller und dreidimensionaler Ausfertigung, ein Musical mit einem 2000-stimmigen Chor in der SAP-Arena und mehr als 100 verschiedene Veranstaltungen links und rechts des Rheins - die Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen feiern das Reformationsjubiläum ab Ende Oktober in ganz großem Stil. Gestern stellten die beiden Dekane Barbara Kohlstruck (Ludwigshafen) und Ralph Hartmann (Mannheim) das Programm vor - in Anwesenheit von Martin Luther, wenn auch nur als überdimensionaler Playmobil-Figur.

"Wir wollen keinen Personenkult betreiben, sondern die bleibende Bedeutung Luthers aufzeigen", gab die Dekanin des Ludwigshafener protestantischen Kirchenbezirks die Richtung vor. Es gibt keine historisierende Betrachtung, der Blick richtet sich vielmehr in die Zukunft. Der zentrale Satz Martin Luthers von der Freiheit des Christenmenschen soll einmal mehr auf den Prüfstand - Freiheit wovon und wozu? Diskutiert werde während des einjährigen Festprogramms, das am 11. November 2017, dem Tauftag Luthers mit einem festlichen Tanzball in der Ludwigshafener Friedenskirche mündet, auch die Frage, ob der Reformationsgedanke in unserer Selbstbehauptungs- und Optimierungsgesellschaft eine Hilfe sein kann.

Man werde unter vier Aspekten feiern, umriss Ralph Hartmann:

Jubiläumsprogramm Auf mehr als 100 Termine und Veranstaltungen schätzt Dekan Ralph Hartmann das Programm der Schwesterstädte. Die Vorbereitungen laufen seit mehr als zwei Jahren. Eine Broschüre gibt einen Überblick über das erste Halbjahr. Sie ist erhältlich in allen evangelischen Gemeinden von Mannheim und Ludwigshafen sowie im Mannheimer Haus der evangelischen Kirche in M 1. Infos im Internet unter www.ekma.de, www.r2017lu.de und www.digitale-thesentuer.de.

Geistlich: Der Dekan versprach zahlreiche tief-geistliche Erlebnisse, darunter auch das große Pop-Oratorium am 11. Februar in der SAP-Arena, unter anderem mit einem mächtigen Chor.

Selbstkritisch: Das reicht von der Kritik an Luthers judenfeindlichen Äußerungen bis zur kritischen Selbstreflexion, was Christen heute alles unterlassen, obwohl sie es eigentlich tun müssten.

Ökumenisch: Man könne heute sehr gut gemeinsam mit den Katholiken die Reformation feiern, sagt Hartmann. Ein Ökumenischer Kirchentag am 8. und 9. Juli in Mannheim sei Ausdruck dieser Gemeinsamkeit. "In unserer pluralistischen Gesellschaft ist es nicht schlimm, zwei Konfessionen zu haben."

Öffentlich: Viele Veranstaltungen beschäftigen sich über den Konfessionsgedanken hinaus mit Freiheit und Verantwortung. Dazu zählt ein Vortrag am 15. November zum Thema "Die Arbeit als Gottesdienst?" im Mannheimer Haus der evangelischen Kirche oder der Abend mit Heiner Geißler, der als Querdenker nach Auffassung von Hartmann durchaus einige Geistesverwandtschaft mit Martin Luther aufweist. Geißler geht am 9. Dezember in der Mannheimer Christuskirche der Frage nach: "Was müsste Luther heute sagen?"

Die beiden Dekane hoffen, dass die Feierlichkeiten auch dazu verleiten, wieder offener über den Glauben zu sprechen. "Das ist ja heute fast peinlicher, als über Sexualität zu sprechen", hat Kohlstruck beobachtet. Den Impuls dazu soll eine Thesentür geben - und zwar in digitaler sowie dreidimensionaler Form. Derzeit fertigen die Behindertenwerkstätten der Gemeindediakonie Vogelstang insgesamt 50 solcher Türen an, die in den einzelnen Gemeinden, Kindergärten, Pflegeheimen, auch dem Mannheimer Gefängnis oder Schulen zum Gespräch oder Nachdenken einladen. Anregungen geben unterschiedliche zeitgemäße Thesen und Fragestellungen, etwa "Der Himmel - wo ist er?", "Wem kann ich vertrauen?" oder "Vergebung - wer braucht das?". Die Türen sind ab 31. Oktober in den Gemeinden vor Ort.

Das digitale Pendant dazu wird erst ab 8. Januar nach einem Aussendungsgottesdienst in der Apostelkirche auf dem Ludwigshafener Hemshof auf die Reise durch die beiden Schwesterstädte gehen. Die voll elektronische Tür mit berührungsempfindlichem Bildschirm lädt auch an nicht kirchlichen Orten spielerisch oder informativ zur Auseinandersetzung ein. Die virtuelle Thesentür können Interessierte ab sofort via Internet buchen.