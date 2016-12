Magier wird „Goldener Winzer“

Bad Dürkheim. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, der Mainzer Bischof Kardinal Karl Lehmann, Kabarettist Eckart von Hirschhausen, Schauspieler Christian Wolff, die Mannheimer Bluesröhre Joy Fleming - die Liste der Träger des "Goldenen Winzers" ist lang. Am 13. Januar reiht sich nun mit dem hessischen Mentalmagier Nicolai Friedrich ein weiterer Promi ein. Er hat sich auf die sogenannte "Mentalmagie" spezialisiert und ist in dieser Disziplin 2009 in Peking Weltmeister geworden. "Wir nehmen den Goldenen Winzer als Anlass, den Künstler vor der abendlichen Gala im Kurhaus zu einem Empfang mit Eintrag in das Goldene Buch zu bitten", sagt Stadtsprecherin Petra Wurm.

Kein Karnevalsorden

Mit dem Orden, bei dem es sich nicht um einen Karnevalsorden handelt, ehrt die Karnevalsgesellschaft "Derkemer Grawler" seit 1974 Persönlichkeiten, die sich nach Ansicht der Stifter auf politischem, kulturellem, wissenschaftlichem, sportlichem oder wirtschaftlichem Gebiet um Region, Land und Bund verdient gemacht haben. "Er ist ein Weinkenner und liebt einen guten Tropfen und einen Magier hatten wir noch nie", sagte der Grawler-Vorsitzende, Falko Weidenhausen, bei der Bekanntgabe des neuen Würdenträgers zu unserer Zeitung.

Nicolai Friedrich ist unter anderem durch seinen Auftritt bei der Fernsehshow "The Next Uri Geller" bekannt. Hier verblüffte er als Finalist das Publikum und David Copperfield war so angetan von Nicolais Kreativität, dass er die Aufführungsrechte an einem Kunststück erwarb, das zu Friedrichs Markenzeichen gehört: Ein Zuschauer wählt völlig frei und spontan unter 1500 Puzzleteilen das eine aus, das zur Vervollständigung des berühmten Bildes der Mona Lisa fehlt. Im April feierte der Hesse sein 25. Bühnenjubiläum mit über 2000 Zuschauern in der Alten Oper in Frankfurt.

Auftritt im Pfalzbau

Mit seinem Programm "Magie - mit Stil, Charme und Methode" ist Nicolai Friedrich am Freitag, 6. Januar, 20 Uhr, im Ludwigshafener Pfalzbau zu sehen. Tickets gibt's unter Telefon 06073/722 740 oder im Internet zum selber Ausdrucken unter www.s-promotion.de.

Wer bei der Gala im Dürkheimer Kurhaus dabei sein möchte, wendet sich direkt an die Karnevalsgesellschaft "Derkemer Grawler". Tickets gibt's bei Helmut Christ unter Telefon 06353/83 83 oder per Mail unter christhe-ka@t-online.de sin