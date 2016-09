Maisgott tanzt mit Mondkönigin

Von unserem Redaktionsmitglied

Simone Jakob

Speyer. Der überlebensgroße Jaguar-Krieger liegt erhaben in einem Regenwald aus Fotostreifen. Von dunkler Stille umgeben gibt die mächtige Kalksteinfigur den Blick auf einen tanzenden Maisgott, die Mondkönigin "Frau Krokodilfuß" und die vor mehr als 1000 Jahren im mexikanischen Regenwald versunkene Stadt Uxul frei. Das Mysterium der Maya erwacht ab Sonntag mit der Ausstellung "Das Rätsel der Königsstädte" im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zum Leben. Wellenförmige graue Linien und Worte wie "Aguada" symbolisieren wiederentdeckte Tempel und Paläste der Maya-Stadt Uxul, die auf einem unscheinbaren schwarz-weißen Plan auf dem Boden des Ausstellungsraumes eingezeichnet sind. Wer mit seinem Tablet oder Smartphone über die Symbole fährt, haucht der digitalen Rekonstruktion der einstigen 6000-Einwohner-Stadt mittels App schnell neues Leben ein.

Forschung zum Anfassen

"Was sonst nur in universitären Zirkeln diskutiert wird, können die Besucher hier hautnah erleben", erzählt der Archäologe und Maya-Forscher Nikolai Grube von der Universität Bonn, der die Schau mitentwickelt hat. "Wir zeigen hier nicht nur Kunstwerke, sondern beschäftigen uns mit kulturgeschichtlichen Fragestellungen und geben Einblicke in die aktuelle Forschung", ist Museumsdirektor Alexander Schubert stolz auf die Präsentation. "Über 200 der 250 Exponate sind erstmals in Europa zu sehen", erzählt Schubert mit leuchtenden Augen. Rund 1,7 Millionen Euro hat das Museum investiert - vor allem in den Transport der Stücke von Guatemala in die Pfalz. "Eigentlich ist der Jaguar-Krieger gar kein Krieger", erklärt Projektleiter Lars Börner und deutet auf die Glockenbänder an den Füßen des tonnenschweren Steingiganten. "Damit hätte er sich niemals anschleichen können, deshalb denken wir, dass er ein Tänzer war."

Wer wissen möchte, wie die Menschen im dichten Regenwald von Mittelamerika überhaupt überleben konnten, fragt am besten den tanzenden Maisgott. "Ohne Mais, hätte es die Maya nicht gegeben", macht Grube klar und deutet auf eine Wand mit getrockneten bunten Maiskolben. "Aber der Ackerbau war hart. Entweder war der Boden zu trocken - Kalksteinboden kann nämlich kein Wasser speichern - oder es war zu sumpfig", schildert er das Dilemma. "Deshalb bauten die Maya Regen-Rückhaltebecken so groß wie Fußballfelder und legten Entwässerungskanäle an", so Grube. Kein Wunder, dass der Maisgott mit seinem länglichen, an eine Pflanze erinnernden Kopf der mächtigste Gott der Urwaldkönige und, wie seine Gattin "Frau Krokodilfuß", ein Fruchtbarkeitssymbol war.

Von Ritualen, Rausch, Ekstase, Musik und Tanz erfahren die Besucher am Hof des Königs. Hier ist in einer Vitrine der komplette Hofstaat von El Peru in Figurinen zu sehen. "Die Maya glaubten, dass jeder Mensch einen tierischen Doppelgänger hat, der dasselbe Schicksal erleidet", erklärt Börner und zeigt auf eine exotische Figur mit riesigen Ohren und Kängurugesicht. Über eine dunkle Rampe geht es ins Reich der Gottkönige, die über die Maya herrschten. Menschenopfer habe es nicht viele gegeben. "Man hat eigenes Blut geopfert, auf ein Tuch getropft und mit Weihwasser verbrannt, so dass es in den Himmel steigen konnte", erläutert Börner.

Kriege spielten große Rolle

Im nächsten Raum mit dem Titel "Handel und Diplomatie" wartet ein dunkles Kapitel der Maya-Kultur: "Kriege sind ein wesentliches Merkmal", berichtet Grube. Jeder Stadtstaat hatte seinen eigenen König aber alle waren unterschiedlich mächtig. Tikal - die Königin der Maya-Städte und Calakmul - die Stadt der Schlangen - stiegen laut Grube zu Supermächten auf: "Das kann man mit der Nato und dem Warschauer Pakt vergleichen", sagt er und zeigt sein Lieblingsstück der Ausstellung, das den ewigen Kampf der beiden Städten darstellt. Ein mit Schnitzereien verzierter Türsturz aus Tikal, der so zerbrechlich ist, dass er in seiner Vitrine liegen muss. "Wenn man ihn aufhängen würde, fiele das morsche Holz auseinander", weiß Grube.

Auf einer Stele nebenan wartet der stolze Herrscher von Calakmul, der ewig jung wirkt. "Während Bauern nur zwischen 28 und 35 Jahre alt wurden, lebten die Könige bei bevorzugter Ernährung und ohne schwere Arbeit bis zu 80 oder 90 Jahre", erklärt Börner das jugendliche Antlitz. "Aber wir stehen hier vor dem Verlierer des Kampfes. Der König von Calakmul wurde gefangen genommen, seines Schmuckes beraubt und zu einer Kugel gebunden."