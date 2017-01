Mal Ziegenstall, mal Gotteshaus

Seit zehn Jahren können Besucher in der Klosterkirche Lobenfeld das geistliche Leben erfahren, wie es noch vor Jahrhunderten war.

Lobbach-Lobenfeld. Das geistliche Zentrum Klosterkirche Lobenfeld kommt in diesen Tagen zur Ruhe. Zwar nutzen die evangelische Kirchengemeinde und der Förderverein "Freunde der Kirchengemeinde Lobenfeld" die Einrichtung noch für gelegentliche Gottesdienste, doch der Hauptbetrieb hat sich in die Winterpause verabschiedet. "Die Klosterkirche ist kalt und nicht heizbar", sagt Ekkehard Leytz (Bild) und lacht. "Deshalb machen wir jetzt erstmal Pause mit dem Programm."

Ekkehard Leytz ist Dekan des Kirchenbezirks Neckargemünd-Eberbach und Mitglied im Vorstand des geistlichen Zentrums Klosterkirche Lobenfeld, das 2016 sein zehnjähriges Bestehen feierte. "Das geistliche Zentrum ist ein Ort, der durch seine Geschichte, seine Architektur, die Malereien und Fresken eine besondere Atmosphäre versprüht", sagt Leytz. "Das geistliche Leben, wie es früher einmal war, wird hier für Besucher erfahrbar."

Um das Jahr 1145 gegründet, weist das östlich von Heidelberg - zwischen Kraichgau und Odenwald - gelegene Kirchengebäude eine bewegte Vergangenheit auf. So bot es etwa im 17. Jahrhundert Jesuiten, schwedischen Protestanten, englischen Sabbatariern und Schweizer Flüchtlingen Zuflucht und Gemeinschaft. 1705 wurde die Kirche protestantisch, während Klosterbesitz und Ländereien der katholischen Kirche zugeteilt wurden.

Klosterkirche Lobenfeld Die Klosterkirche liegt im Lobbacher Ortsteil Lobenfeld zwischen Heidelberg und Eberbach in der Klosterstraße 110. Die Kirche ist an allen Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Zwischen April und Oktober täglich. Informationen im Internet unter: www.kloster-lobenfeld.com

"Um das Jahr 1800 wurde dann das Langhaus vom Chor durch eine Mauer abgetrennt", erzählt der Dekan. "Zwischenzeitig diente es sogar als Ziegenstall", sagt er ungläubig. Vor rund 19 Jahren habe sich dann eine Lobenfelder Initiative dafür eingesetzt, das Langhaus zum Dorfgemeinschaftshaus zu machen. "Die Wand wurde eingerissen, und die Kirche in ihrer alten Form wieder hergestellt", berichtet Leytz.

Idee im Jahr 2005

Gerade architektonisch sei das neue Gemeindehaus sehr interessant geworden. "Es ist sehr viel Glas verarbeitet worden, zum Chorraum und zur Empore hin", sagt der Geistliche. So könne man das gesamte Gebäude durchblicken. "Die Sandsteinwände hingegen wurden gelassen, wie sie waren. Die Geschichte des Gebäudes sollte nicht einfach zugekleistert werden", erklärt er. Die Bauunterhaltung obliegt der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau. Träger ist der Evangelische Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach.

Die Idee eines geistlichen Zentrums kam den heutigen Dekaninnen Marlene Schwöbel-Hug und Hiltrud Schneider-Cimbal im Jahr 2005. Was zunächst mit Gruppen für Trauernde und Seminaren für Führungskräfte begann, umfasst heute ein vielfältiges Veranstaltungsangebot. "Wir bieten besondere Gottesdienste, Meditation, Diskussionsrunden zu aktuellen Themen, Ausstellungen, Erlebnistage für Kinder und Konzerte", sagt Dekan Leytz stolz.

Spirituelle Erfahrungen

Rund 2000 Menschen nähmen jährlich an den Angeboten teil. "Das sind zumeist solche, die über die Grenzen ihrer Gemeinde hinweg nach spirituellen Erfahrungen suchen", sagt Leytz. "Oder Leute, die eine Schwäche für besondere Orte haben", ergänzt er. Doch auch Menschen, die in der eigenen Gemeinde keine Verankerung finden, kämen in das geistliche Zentrum im Lobbacher Ortsteil Lobenfeld. "Teilweise auch von weiter weg", sagt der Dekan.

Organisiert werden die eintägigen Veranstaltungen - Übernachtungsmöglichkeiten gibt es nicht - von Leiterin Sabine Bayreuther. "Außerdem gibt es einen dreiköpfigen Vorstand und ein Kuratorium", erklärt Leytz. "Einen großen Anteil tragen aber viele Ehrenamtliche aus Lobenfeld", sagt er. Auch sie können nun nach dem Jahreswechsel noch zur Ruhe kommen und Kraft tanken. Denn ab März stehen wieder zahlreiche Termine an. (Bild: privat)