„Man hätte uns fragen müssen“

Rhein-Neckar. Kunstpferd Liszi ist unversehens als "Blue Horse (Blaues Pferd)" ins weltweite Netz galoppiert - und ihre Besitzer Gabriele und Elmar Weigel finden das gar nicht toll. Darf denn ein Computerspielunternehmen Geld verdienen, indem es Fotos von Privatbesitz ungefragt verwendet und ihn so ganz real auffindbar macht? Diese Frage würde das Paar aus Ludwigshafen gerne dem amerikanischen Softwareunternehmen stellen, das das Handy-Spiel "Pokémon Go" entwickelt hat. Doch zwei Beschwerden verhallen bislang - irgendwo im realen Raum.

Seit 13 Jahren steht die lebensgroße Pferdeskulptur nun im Vorgarten der Weigels. Den Kopf zur Hecke gerichtet, scheint das Tier aus dem Augenwinkel Spaziergänger zu beobachten, die in der Lisztstraße - sie gibt dem Vierbeiner auch den Namen - vorbeikommen. "Es soll so aussehen, als ob Liszi an den Blättern knabbert", erklärt die Pferdeliebhaberin Gabriele Weigel.

Für den guten Zweck versteigert

Pokémon Go Pokémon Go ist ein Spiel, das man per App kostenlos auf sein Smartphone laden kann. Es animiert seine Nutzer, mit dem Mobiltelefon in der Hand seine Nachbarschaft zu erkunden. Dabei werden kleine Monster, die Pokémons, gefangen. Der GPS-Sender muss dabei eingeschaltet sein - der Spieler kann also geortet werden. Die Kamera kann, muss aber nicht in Betrieb sein. Pokéstops sind virtuelle "Tankstellen", an denen Spieler Utensilien einfangen, die sie für das Spiel benötigen. Pokéstops sind an realen Orten angesiedelt - Parks, Spielplätze oder Rathäuser und markante Kunstwerke. Das Spiel hat im ersten Monat nach der Veröffentlichung bereits mehr als 400 Millionen Dollar eingespielt und wurde mehr als 180 Millionen Mal heruntergeladen.

Das Kunststoffpferd ist von den beiden Künstlerinnen Karola Leonhardt und Isabel Rodrigues-Konrad gestaltet worden. An Rücken und Hals der blaugründigen Figur scheint sich ein blondes Mädchen zu schmiegen. "Mich hat das gleich an eine Arbeit von Niki de Saint Phalle erinnert": Die Ehefrau hat sich umgehend in das Werk verliebt, als es im Rahmen der "Blauen Reiter"-Ausstellung 2003 im Wilhelm-Hack-Museum zugunsten eines guten Zwecks versteigert wurde. Ende Juli nun überraschte Enkel Leon die Großeltern mit der Nachricht, dass in ihrem Vorgarten ein "Pokéstop" eingerichtet sei. Damit habe man erst nichts anfangen können, bis der Zehnjährige auf seinem Handy vorführte, dass man ein Bild mit dem Titel "Blue Horse" schon in einer Distanz von etwa 500 Metern abrufen und lokalisieren könne.

Um den Pokéstop zu "melken", nähern sich Spieler dem Pferd bis auf etwa fünf Meter - das funktioniert vom Gehweg oder der Straße aus. In den Vorgarten klettern müssen sie nicht. Auch wenn Weigels bislang keine größeren Personenansammlungen beobachtet haben, stören sie sich doch stark daran. "Das Recht an dem Kunstwerk liegt ausschließlich bei den Künstlerinnen und uns", schrieben sie bereits zweimal an den Spielentwickler Niantics und die Pokémon Company - seit Ende Juli gab es keine Reaktion darauf. Von einer Klage, wie sie bereits in den USA von Grundstückseigentümern eingereicht werden, sehen die Ludwigshafener mit realistischem Blick auf die Chancen ab: "Gegen ein Unternehmen, das noch nicht einmal ein auffindbares Impressum auf seiner Internetseite führen muss, werde ich sicher keine Chance haben", formuliert der Hausherr. "Um die Entfernung eines unerwünschten Pokéstops einzuleiten, hat der Entwickler des Spiels, Niantic, folgendes Formular eingerichtet", bezieht Unternehmenssprecherin Janina Wintermayr Stellung. Das wollen Weigels nun probieren.

Dabei teilen sie die Freude an Liszi durchaus freudig: "Immer wieder bleiben Familien vor der Tür stehen, da lassen wir Kinder auch gerne mal auf unserem Pferd sitzen", erzählt der pensionierte Lehrer Elmar Weigel lächelnd. "Wenn wir vor der Veröffentlichung gefragt worden wären, wäre das okay gewesen. Noch besser hätten wir gefunden, wenn bei jedem Besuch des Pokéstops ein Euro für einen guten Zweck gespendet würde", verweisen sie auf den kommerziellen Kern des Spiels.

Mehr Abfall in Heidelberger Park

Der Park vor der Stadtbücherei in Heidelberg hat sich vom verwaisten Fleck zu einem stark frequentierten Treffpunkt entwickelt. Das liegt auch an den Jägern der kleinen japanischen Monster. "Seit der Einführung des Spiels wird deutlich mehr Abfall liegen gelassen", bestätigt Stadtsprecher Timm Herre: "Wir haben bereits reagiert und Anfang August fünf zusätzliche Mülleimer installiert. Vorübergehend haben wir zudem noch bewegliche Mülltonnen aufgestellt. Bei Bedarf werden wir mit weiteren Anpassungen reagieren." Kosten, die die Stadt trägt - und nicht das Spieleunternehmen.

Eine bunte Kuh auf einem Garagendach in der Heidelberger Görresstraße teilt das Schicksal von Liszi: Die "Crazy Cow (Verrückte Kuh)" rückt auf Handytipp drei bis vier virtuelle Bälle und eine Himbeere heraus. Das von Graffitikünstlern gestaltete Rindvieh nutzt sein Eigentümer, der Malermeister Peter Hauck, schon lange als Werbefigur. "Kein Problem, wenn Spieler vorbeikommen - ohnehin pilgern schon viele Familien mit Kindern her", sieht Hauck seinen Pokéstop mit Vergnügen. Da könnten doch auch andere Firmen auf die Idee kommen, das Spiel für eigene Zwecke zu nutzen? Bei der Sportstudio-Kette Pfitzenmeier, die in Schwetzingen ebenfalls einen Pokéstop vor die Glastür gesetzt bekam, ist man nicht heiß drauf: "Er ist da und wir verhalten uns neutral", formuliert Bernhard Köllner, "wie gekommen wird es auch irgendwann mal wieder weg sein."

Sollte jetzt jemand hoffen, vor der Haustür noch einen Pokéstop zu bekommen, wird er enttäuscht: "Solange die Firma Niantic mit der Veröffentlichung des Spiels weltweit beschäftigt ist, ist es nicht möglich, neue Stops einzurichten", betont Sprecherin Wintermayr.