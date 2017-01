Mann mit Schrotflinte im Auto verhaftet

Seit Donnerstag sitzt der Mann in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Reilingen/Mannheim. Ein 46-Jähriger sitzt seit Donnerstag wegen des Verdachts der Hehlerei, der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim am Montag mitteilten, wurde der Mann am Mittwoch von Zivilfahndern auf einem Parkplatz auf der A 6 bei Reilingen kontrolliert.

Auf dem Beifahrersitz habe eine abgesägte, doppelläufige und geladene Schrotflinte gelegen. Munition und ein Messer seien griffbereit in einem Rucksack verstaut gewesen. Im Kofferraum wurden zudem gestohlene Kennzeichen aufgefunden - außerdem habe sich im Kofferraum des Wagens ein Rohr befunden, "über dessen Verwendungsmöglichkeit die Ermittlungen noch im Gange sind".

Bei der Kontrolle des Mannes habe sich rasch ergeben, dass der mit gestohlenen französischen Kennzeichen versehene Pkw entwendet worden war. Bei seinem belgischen Führerschein, den er den Beamten vorzeigte, soll es sich um eine sogenannte "Totalfälschung" handeln.

Das Dezernat Staatsschutz ist in die Ermittlungen einbezogen. Bislang liegen nach Angaben der Behörden noch keine staatsschutzrelevanten Erkenntnisse zu dem Verdächtigen vor.

Der Mann wurde bereits am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Nach Erlass des Haftbefehls wurde der 46-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert - zu den Vorwürfen habe er sich bislang nicht geäußert. Nach Angaben des Staatsanwaltschaft besitzt der Mann die französische und die tunesische Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen dauern an.

(mik/dls/pol)